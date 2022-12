Radno vrijeme trgovina i šoping centara za Staru i Novu godinu

Spar i Interspar

Na Silvestrovo, u petak, 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati.

Na Novu godinu, u nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, trgovine neće raditi. Točno radno vrijeme trgovine u svojoj blizini možete provjeriti ovdje.

Konzum

Konzumove trgovine će i ove godine za nadolazeće božićne blagdane raditi po posebnom rasporedu. Prodavaonice Konzuma će na Staru godinu 31. prosinca, raditi po skraćenom radnom vremenu.

Raspored radnog vremena Konzumovih prodavaonica možete pogledati ovdje.

Kaufland

Na Staru godinu, 31.12.2022., sve trgovine Kauflanda radit će od 7 do 18 sati.

Na Novu godinu trgovine Kauflanda neće raditi. Na Sveta tri kralja radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije, a provjeriti možete ovdje

Lidl

Lidl trgovine na Staru godinu rade do 14 sati, a 1.1.2023. ne rade.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Studenac

Na Staru godinu 31.12.2022., Studenac trgovine će uglavnom raditi do 12, 14, 20, 20:30 ili 21 sat, a pojedine neće raditi, a na Novu godinu, 1.1.2023., Studenac prodavaonice će biti zatvorene.

Radno vrijeme svoje trgovine možete provjeriti ovdje.

Eurospin

Na Staru godinu sve trgovine će raditi do 18 sati, a na Novu godinu bit će zatvorene.

Radno vrijeme trgovina možete provjeriti ovdje.

Plodine

Plodine će raditi po posebnom radnom vremenu i to:

Stara godina, 31.1.2022. od 7 do 18 sati

Nova godina, 1.1.2022. – zatvoreno

Iznimka je supermarket Slavonski brod City Colosseum koji će raditi prema niže navedenom radnom vremenu:

Stara godina, 31.1.2022. – od 9 do 15 sati

Nova godina, 1.1.2022. – zatvoreno

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Arena Centar, Zagreb

31.12. Stara godina – trgovine će raditi od 9 do 16 sati

1.1. Nova godina – trgovine Arena Centra ne rade

6.1. Sveta tri kralja – Arena Centar radi redovnim radnim vremenom

Radno vrijeme INTERSPAR trgovine u Arena Centru je:

31.12. Stara godina od 8 do 16 sati

1.1.2023. Nova godina – ne radi

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Avenue Mall

31.12.2022. trgovine rade do 18 h, a na Novu godinu neće raditi.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Westgate

Na Staru godinu Westgate će raditi od 10 do 17 sati. Na Novu godinu Westgate neće raditi, a na Sveta tri kralja Westgate će raditi od 10 do 21 sati.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

City Center

City Center One West, East i Split:

31.12. Stara godina – centar radi do 17 sati

1. siječnja 2023. Nova godina – centar je zatvoren

City Center One East i Split:

1. siječnja 2023. Nova godina – centar je zatvoren

6.1. Sveta tri kralja – centar radi od 9 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

King Cross

King Cross i Interspar će raditi po prilagođenom radnom vremenu:

Stara godina, 31.12.2022. – King Cross radi od 9 do 17 sati / Interspar radi od 8 do 17 sati

Nova godina, 1.1.2023. – King Cross ne radi / Interspar ne radi

Sveta tri kralja, 6.1.2023. – King Cross radi po redovnom radnom vremenu / Interspar radi od 8 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Z CENTAR

Na Staru godinu, 31.12., Z CENTAR će raditi skraćeno i to:

Hipermarket Plodine – od 7 do 18 sati

Trgovine – od 9 do 17 sati

Caffe bar Hugo’s – od 8 do 18 sati

Restorani – od 10 do 18 sati

Automat klub FavBet – od 0 do 24

CineStar – po rasporedu prikazivanja projekcija

Na Novu godinu, 1.1.2023. Z CENTAR neće raditi, osim Automat kluba FavBet i CineStara.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Centar Kaptol

Centar Kaptol će raditi po prilagođenom radnom vremenu i to:

31.12.2022. na Silvestrovo centar radi od 9 do 16 sati

1.1.2023. na Novu godinu centar je zatvoren

6.1.2023. na Sveta tri kralja centar je zatvoren

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Supernova Zagreb

Na Silvestrovo, 31.12.2022. Supernova Zagreb će raditi skraćeno od 9 do 17 sati.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Supernova Zadar

Na Silvestrovo, 31.12.2022., Supernova Zadar će raditi skraćeno od 9 do 17 sati, a SPAR i kafići će raditi od 8 do 17 sati.

Na Novu godinu, 1.1.2023., Supernova Zadar će biti zatvorena.

Na Sveta tri kralja, 6.1.2023., Supernova Zadar će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Tower Centar Rijeka

Radno vrijeme Tower Centra Rijeka je:

Subota 31.12.2022., Stara godina – skraćeno od 9 do 17 sati

Nedjelja 1.1.2023., Nova godina – zatvoreno

Petak 6.1.2023., Sveta tri kralja – otvoreno od 10 do 21 sat

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

