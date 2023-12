Radno vrijeme trgovina i šoping centara za Staru i Novu godinu

Svi trgovački centri i trgovine bit će zatvoreni 1. siječnja 2024. godine, dok dio njih neće raditi ni na Silvestrovo, ili radi po prilagođenom radnom vremenu, pa je kupnju namirnica i drugih potrepština uoči najluđe noći u godini dobro obaviti ranije. Donosimo pregled radnog vremena trgovina za one koji budu trebali u nabavku u zadnji čas:

KONZUM - Trgovine 1. siječnja ne rade, dok radno vrijeme pojedinih poslovnica na Silvestrovo, u nedjelju 31. prosinca, možete pogledati OVDJE.

LIDL - Trgovine neće raditi u nedjelju 31. prosinca 2023. (na Staru godinu), kao ni 1. siječnja 2024. godine. Radno vrijeme Lidlovih trgovina u druge dane možete provjeriti OVDJE.

SPAR i INTERSPAR - Na Staru godinu svi hipermarketi Interspar radit će do 17 sati, dok će oni u svim centrima City Centre one, Arena centru, Mall of Split, RI Tower i Portanova centru u Osijeku biti zatvoreni. Spar će raditi skraćeno do 14 sati. Sve iznimke od spomenutog radnog vremena možete provjeriti OVDJE.

PLODINE - Supermarketi Plodina koji inače rade nedjeljom na Staru Godinu radit će od 7 do 18 sati, a sve trgovine zatvorene su u ponedjeljak, 1. siječnja. OVDJE možete provjeriti radno vrijeme trgovine u svojoj blizini.

KAUFLAND - Trgovine Kaufland u nedjelju 31. prosinca radit će do 18 sati, dok su 1. Siječnja 2024. zatvorene. Sve informacije o radnom vremenu trgovina inače možete provjeriti OVDJE.

KTC - Trgovine neće raditi 31. prosinca niti 1. siječnja 2024. godine, a radno vrijeme kavana i restorana te drugih usluga koje se nude u sklopu poslovnica možete provjeriti OVDJE.

STUDENAC - OVDJE možete provjeriti radno vrijeme trgovina Studenca na 31. prosinca 2023. godine, dok 1. siječnja 2024. Poslovnice ne rade.

DM - Njihove trgovine zatvorene su 1. siječnja, a veliki dio njih neće raditi ni u nedjelju, osim pojedinih koje se nalaze u sklopu trgovačkih centara. Više detalja o radnom vremenu možete pronaći OVDJE.

MÜLLER - I njihove trgovine su zatvorene u ponedjeljak, a mnoge neće raditi ni zadnji dan ove godine. Više detalja o radnom vremenu pojedinih trgovina možete provjeriti OVDJE.

BIPA - Sve njihove poslovnice bit će zatvorene 1. siječnja 2024. Više detalja o radnom vremenu možete provjeriti OVDJE.

BAUHAUS - Svi Bauhaus centri zatvoreni su u nedjelju i ponedjeljak, 31. prosinca 2023. i 1. siječnja 2024. godine.

PEVEX - Prodajni centri lanca Pevex neće raditi 31. Prosinca 2023., kao ni 1. siječnja 2024. godine.

IKEA - Neće raditi na Silvestrovo i 1. siječnja.

Provjerili smo i neke trgovačke centre:

ARENA CENTAR ZAGREB - Ne radi u nedjelju 31. prosinca, a radno vrijeme kafića i restorana koji su otvoreni u sklopu Centra možete provjeriti OVDJE.

AVENUE MALL ZAGREB - Radno vrijeme pojedinih trgovina, restorana i uslužnih djelatnosti u sklopu Avenue Mall Zagreb na 31. prosinca možete provjeriti OVDJE, a 1. siječnja Centar je zatvoren, osim barova u prizemlju, koji imaju ulaz izvan centra.

WEST GATE - Centar će biti zatvoren 31. prosinca 2023. i 1. siječnja 2024. godine.

PULA CITY MALL - Ovaj Centar na Silvestrovo je otvoren.

GALERIJA POREČ - Također radi na Silvestrovo.

GALERIJA BAKAR - U nedjelju, 31. prosinca Galerija bakar bit će zatvorena.

JOKER SPLIT - Centar će biti zatvoren na Silvestrovo i 1. siječnja 2024. godine.

TOWER CENTER RIJEKA - Centar će biti zatvoren u nedjelju i ponedjeljak, 31. prosinca i 1. siječnja.

CITY CENER ONE ZAGREB WEST - Centar će biti zatvoren 31. prosinca i 1. siječnja.

CITY CENER ONE ZAGREB EAST - Centar će biti zatvoren 31. prosinca i 1. siječnja.

CITY CENER ONE SPLIT - I ovaj centar bit će zatvoren na Silvestrovo i 1. siječnja.

SUPERNOVA ZADAR - U nedjelju, 31. prosinca, centar će raditi od 9 do 17 sati, a 1. siječnja je zatvoren.

SUPERNOVA VARAŽDIN - U nedjelju, 31. prosinca centar će raditi od 9 do 14 sati.

SUPERNOVA KARLOVAC - U nedjelju, 31. prosinca, centar će raditi do 18 sati.

LUMINI CENTAR VARAŽDIN - U nedjelju, na Silvestrovo, Centar je zatvoren.