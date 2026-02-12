Raj za kupce: Ovo su najbolji gradovi za šoping u svijetu

Ako volite spojiti putovanja i šoping, onda ste na pravom mjestu. Postoji mnogo fantastičnih destinacija koje nude vrhunska iskustva kupovine. Od Europe do Amerike i Azije, brojni gradovi visoko su rangirani prema različitim kriterijima kada je riječ o kupovanju, uključujući raznolikost ponude i vrijednost za novac
Ovo su najbolji gradovi za shopping prema istraživanju koje je proveo časopis CEOWORLD.
Istraživanje se temeljilo na tri kriterija, od kojih je jedan raznolikost. Raznolikost se odnosi na različite vrste trgovina i proizvoda koje možete pronaći u nekom gradu.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
25. CHICAGO, Amerika -
Chicago je osvojio 35 bodova za raznolikost, 45 za ljubaznost i 41 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 48 bodova od mogućih 100.
| Foto: Canva/Chait Goli/Pexels
24. HOI AN, Vijetnam -
Hoi An je osvojio 37 bodova za raznolikost, 48 za ljubaznost i 45 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 52 boda.
| Foto: 123RF
23. SANTA FE, Meksiko -
Santa Fe je osvojio 38 bodova za raznolikost, 50 za ljubaznost i 47 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 53 boda.
| Foto: 123RF
22. FIRENCA, Italija -
Firenca je osvojila 41 bod za raznolikost, 52 za ljubaznost i 52 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 56 bodova.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
21. LAS VEGAS, Amerika -
Las Vegas je osvojio 44 boda za raznolikost, 53 za ljubaznost i 54 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 57 bodova.
| Foto: 123RF
20. AMSTERDAM, Nizozemska -
Amsterdam je osvojio 47 bodova za raznolikost, 55 za ljubaznost i 55 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 61 bod.
| Foto: Canva
19. MELBOURNE, Australija -
Melbourne je osvojio 50 bodova za raznolikost, 61 za ljubaznost i 58 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 63 boda od 100.
| Foto: 123RF
18. ATENA, Grčka - Atena je osvojila 57 bodova za raznolikost, 63 za ljubaznost i 60 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 64 boda.
| Foto: SEREDA Tomas
17. RIM, Italija -
Rim je osvojio 58 bodova za raznolikost, 65 za ljubaznost i 61 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 65 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. SAO PAULO, Brazil - São Paulo je osvojio 59 bodova za raznolikost, 68 za ljubaznost i 62 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 67 bodova.
| Foto: 123RF
15. BERLIN, Njemačka -
Berlin je osvojio 60 bodova za raznolikost, 69 za ljubaznost i 63 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 69 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. TOKIO, Japan -
Tokio je osvojio 61 bod za raznolikost, 70 za ljubaznost i 67 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 71 bod.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. KUALA LUMPUR, Malezija -
Kuala Lumpur je osvojio 63 boda za raznolikost, 71 za ljubaznost i 69 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 74 boda.
| Foto: 123RF
12. BEČ, Austrija -
Beč je osvojio 64 boda za raznolikost, 75 za ljubaznost i 70 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 76 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. MADRID, Španjolska - Madrid je osvojio 65 bodova za raznolikost, 76 za ljubaznost i 74 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 79 bodova.
| Foto: Canva
10. SEUL, Južna Koreja -
Seul je osvojio 66 bodova za raznolikost, 79 za ljubaznost i 76 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 80 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. MILANO, Italija -
Milano je osvojio 68 bodova za raznolikost, 80 za ljubaznost i 79 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 82 boda.
| Foto: Francesco Bozzo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
8. DUBAI, Ujedinjeni Arapski Emirati -
Dubai je osvojio 70 bodova za raznolikost, 81 za ljubaznost i 81 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 84 boda.
| Foto: Edijs Volcjoks
7. SINGAPUR -
Singapur je osvojio 72 boda za raznolikost, 82 za ljubaznost i 85 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 86 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. LOS ANGELES, Amerike -
Los Angeles je osvojio 73 boda za raznolikost, 87 za ljubaznost i 86 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 88 bodova.
| Foto: Pixabay
5. BANGKOK, Tajland -
Bangkok je osvojio 74 boda za raznolikost, 88 za ljubaznost i 89 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 91 bod.
| Foto: Canva
4. HONG KONG -
Hong Kong je osvojio 81 bod za raznolikost, 89 za ljubaznost i 92 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 92 boda.
| Foto: zhou,yilu
3. LONDON, Ujedinjeno Kraljevstvo - London je osvojio 86 bodova za raznolikost, 91 za ljubaznost i 93 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario 94 boda.
| Foto: Canva
2. PARIZ, Francuska -
Pariz je osvojio 91 bod za raznolikost, 93 za ljubaznost i 94 za vrijednost za novac. Ukupni rezultat iznosi 96 bodova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. NEW YORK, Amerika -
New York je osvojio 95 bodova za raznolikost, 94 za ljubaznost i 97 za vrijednost za novac. Ukupno je ostvario impresivnih 97 bodova.
| Foto: PROFIMEDIA