Rak dojke najčešći je u Hrvatica, a nakon raka pluća i debelog crijeva treći maligni uzrok smrti

Mjesec listopad je mjesec borbe protiv raka dojke tijekom kojeg se nastoji žene osvijestiti o važnosti preventivnih pregleda i samopregleda, ali izuzetno je važno i odazvati se na pozive na mamografiju

<p>Rak dojke najčešće je sijelo raka u žena u RH od kojeg obolijeva oko četvrtine žena novooboljelih od raka. Prema posljednjim podacima Registra za rak u Hrvatskoj u 2017. godini zabilježeno je 2767 slučajeva raka dojke (stopa 132,1/100.000), a od ove zloćudne bolesti umrle su u 2019. godini 752 žene (stopa 35,9/100.000), piše dr. Andrea Šupe Parun iz HZJZ-a za <a href="http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/nacionalni-program-ranog-otkrivanja-raka-dojke">Nacionalnu ligu protiv raka.</a></p><p>Rak dojke je treći maligni uzrok smrti u žena, nakon raka pluća i kolorektalnog raka. Četvrtu godinu zaredom bilježimo pad mortaliteta od raka dojke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tea Fijala iz Osijeka pobijedila je rak dojke</strong></p><p>Zajednički istraživački centar (engl. Joint Research Centre – JRC) Europske komisije objavio je procjene o opterećenju rakom u EU-27 zemljama za 2020. godinu. Navedene procjene temelje se na podacima o incidenciji raka iz populacijskih registara za rak okupljenih u Europskoj mreži registara za rak te podacima o uzrocima smrti preuzetim iz baze podataka o umrlim osobama Svjetske zdravstvene organizacije. </p><p>U usporedbi s drugim zemljama (uporabom dobno-standardizirane stope mortaliteta), Hrvatska je po ukupnoj smrtnosti od raka dojke ispod prosjeka EU-27 (15 zemalja ima višu stopu mortaliteta od raka dojke od Hrvatske).</p><p>Od 2006. godine u RH provodi se Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Ciljevi programa su smanjiti mortalitet od raka dojke za 15-25%, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. </p><p>Osnovna metoda probira je mamografija - rentgenski pregled dojki kojom se mogu otkriti promjene na dojci prosječno oko dvije godine ranije od običnog kliničkog pregleda. Svake dvije godine u okviru programa probira na mamografski pregled pozivaju se žene u dobi 50-69 godina. Više od 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96%.</p><p>Do sada su završena pet ciklusa pozivanja žena, a šesti je u tijeku te se pozivaju na mamografiju žene godišta 1950.-1969.</p><p>Godišnje se na mamografski pregled pozove oko 300.000 žena, a odaziv je prosječno za RH 60%. Raspon odaziva prema županijama kreće se između 45 i 80%, a najveći odaziv imaju Međimurska, Bjelovarsko bilogorska, Brodsko posavska i Požeško slavonska županija, i to u rasponu 70-80%. Do sada je u okviru programa otkriveno više od 6000 novih karcinoma dojke.</p><p>Uvođenjem mamografskog probira vidi se povećanje udjela slučajeva raka dojke koji su otkriveni u ranom, lokaliziranom stadiju te smanjenje onih koji su otkriveni s regionalnim i udaljenim metastazama. To je svakako jedan od razloga pada mortaliteta od raka dojke u RH uz sve bolju dijagnostiku i oblike liječenja raka dojke, piše dr. Šupe Parun.</p><h2>Zbog čega nastaje rak dojke?</h2><p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial"><span style="background-color:#ffffff">Iz hrvatske Nacionalne lige protiv raka ističu da neki tumori dojke (od 5-10 %) nastaju zbog oštećenja gena,a neki pak zbog vanjskih čimbenika. Rak dojke najčešći je tumor u žena. U Hrvatskoj će svaka 10. žena oboljeti, a sve je veći broj žena mlađe dobi, čak i mlađih od 30 godina. Budući da ne postoji način da se bolest spriječi, jedini je cilj otkriti je u početnoj fazi, ističu. </span></span></span></p><p><br style="font-family:Arial; font-size:12px; background-color:#ffffff"/> <br style="font-family:Arial; font-size:12px; background-color:#ffffff"/> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial"><span style="background-color:#ffffff">Kada tumor otkrijemo na vrijeme (veličine do 1 cm), izlječiv je u 98% slučajeva dok je 5-godišnje preživljenje kod uznapredovalog stadija bolesti od 35-75%. Naravno da je za prognozu bolesti osim veličine bitna i vrsta karcinoma, stupanj njegove zloćudnosti (gradus), proširenost u pazušne limfne čvorove, hormonski status i HER-2 status. Svi navedeni parametri važni su i za vrstu liječenja nakon kirurškog zahvata.</span></span></span></p><h2><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial"><span style="background-color:#ffffff">Rizični faktori za nastanak raka dojke: </span></span></span></strong></h2><p>Žene koje su operirale karcinom jedne dojke također imaju veći rizik da se bolest pojavi i na drugoj dojci.</p><p>Smrtnost od raka dojke može se smanjiti jedino redovitim pregledima, ističu u Nacionalnoj ligi protiv raka.</p><p>Najčešće dijagnostičke metode su klinički pregled (palpacija), mamografija, ultrazvuk dojki, citopunkcija,core biopsija (punkcija ‘debljom’ iglom).</p><h2>Kako se pregledati?</h2><p>Pregledavati se treba između 6. i 10. dana menstrualnog ciklusa jer je tada dojka najmanje ‘čvornata’. Samopregled dojki korisno je učiniti tijekom tuširanja. Ova metoda nije dostatna, ističu stručnjaci ali je važna jer žene mogu primijeniti promjene i novonastale kvržice što im uvelike može pomoći u ranom dijagnosticiranju. </p><p>Pregled radite kružnim i dijagonalnim pokretima od bradavice uzduž dojke.</p><p><strong>POGLEDAJTE U VIDEU KAKO SE PREGLEDATI I NA ŠTO OBRATITI POZORNOST:</strong></p><h2>Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke (autor: mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med)</h2><p><strong>1. Žene bez pojave raka dojke u bliže rodbine<br/> U dobi od 20-35 godina:</strong></p><p>· Klinički i ultrazvučni (UZV) pregled svake 1-2 godine</p><p>· Samopregled dojki jedanput mjesečno</p><p><strong>U dobi od 35-40 godina:</strong></p><p>· Klinički i UZV pregled jedanput godišnje</p><p>· Mamografija dojki, tzv. bazični mamogram</p><p>· Samopregled dojki jedanput mjesečno</p><p><strong>U dobi iznad 40 godina:</strong></p><p>· Klinički i UZV pregled jedanput godišnje</p><p>· Mamografija svake dvije godine</p><p>· Samopregled dojki jedanput mjesečno</p><p><strong>2. Žene s pojavom raka dojke u bliže rodbine</strong></p><p>· Klinički i UZV pregled jedanput godišnje</p><p>· Prva mamografija s 35 godina, potom svake godine</p><p>· Samopregled dojki jedanput mjesečno</p><p><strong>3. Žene s liječenim rakom dojke</strong></p><p>· Klinički i UZV pregled dvaput godišnje</p><p>· Mamografija jedanput godišnje</p><p>· Samopregled dojki jedanput mjesečno</p><p>Hrvatska liga protiv raka ima i online knjižicu o <a href="http://hlpr.hr/images/uploads/RAK_DOJKE_za_web.pdf">Raku dojke</a> u kojoj možete saznati detaljnije o bolesti. </p>