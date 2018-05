‘Rak me naučio da se toliko ne brinem i da se posvetim sebi...’

Zrinka Ulovec (46) s dijagnozom karcinoma jajnika suočila se u srpnju 2014., samo dan nakon što je sa suprugom proslavila 18. godišnjicu braka i tek koji dan prije nego što su trebali krenuti na more.

Bila je na redovitom godišnjem pregledu kod ginekologa i nešto ju je zaboljelo pa je morala napraviti color doppler.

- Liječnik se smrznuo. Odmah su me naručili za magnetsku rezonancu i uputili da napravim krvne nalaze - priča Zrinka. Nalaz markera je, nastavlja, bio jako povišen. Smije biti do 35, a bio je 858.

- Sjetila sam se Suzane, prijateljice koja se također borila s rakom jajnika. Ona je već prošla operaciju i kemoterapiju, kosa joj je malo narasla, izvrsno se osjećala i neopisivo me je utješila. Odmah sam znala što moram proći i to mi je bio veliki plus - kaže Zrinka.

Foto: Dreamstime

Laparoskopija je pokazala da se karcinom proširio po abdomenu te da nije za operaciju odstranjivanja jajnika ni maternice. Stavljali su joj dren i svaki dan izvlačili po dvije litre tekućine u njemu. Slijedila je kemoterapija popraćena mučninama. Nasreću, ni jedna kemoterapija nije bila teška kao prva. Počela joj je opadati kosa pa je kupila periku.

Pregled kod prof. dr. Mate Majerovića na Rebru, koji radi HIPEC (hipertermijska intraperitonealna kemoterapija), operaciju koja se izvodi u samo još pet klinika u Europi, pokazao je da je Zrinka kandidat pa nakon četvrte kemoterapije ide na operaciju.

Spasonosni koraci

- Izvadili su mi jajnike, maternicu, slijepo crijevo i cijelu trbušnu maramicu. Zašili su me i ‘kuhali’ trbušnu šupljinu sat i pol na 42°C kroz četiri drena, ponovno otvorili, sve pregledali i zatvorili. U intenzivnoj sam bila pet dana - kaže Zrinka.

Već prvi dan na odjelu ustala je i uz pomoć fizioterapeutice napravila nekoliko koraka. Drugi dan opet nekoliko. Pa opet. Nekoliko dana kasnije bila je kod kuće, a uskoro i nastavila s petim ciklusom kemoterapije. Zadnju je primila u siječnju 2015. Nakon toga je primila i dvije terapije karboplatine, no dobila je alergijsku reakciju – osip, pritisak u prsima, povraćanje... Danas joj se čini da je tad bila najbliže smrti. No nalaz CA 125, koji je bio 858 na početku liječenja, 2015. je bio 10,7.

- Što me spasilo? Neopisiva podrška supruga. Zajedno smo od srednje škole, a nikad nisam bila svjesnija njegove ljubavi kao u bolesti. I biljne kapsule Biserke Kraljete, cijelo to razdoblje i godinu dana nakon prestanka liječenja. Zatim graviola plus vitamin C i povremeno neurosan, odnosno zeolit, veliki čistač i detoksikator organizma - kaže Zrinka. I šetnje Lošinjem dva mjeseca nakon zadnje kemoterapije, dodaje. Prešla je otok uzduž i poprijeko s biglicom Bellom.

Novi pogled na svijet

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Okrenula sam se sebi. Više mi ništa nije teško, postala sam flegma, manje se ljutim, brinem o sebi i gledam život otvorenim očima. Svaka tri mjeseca sam na kontroli kod onkologice dr. Višnje Matković, a dvaput godišnje kod dr. Ante Čorušića s nalazima ultrazvuka i mislim da to treba trajati još neko vrijeme, oko pet godina, kad šanse za povratak bolesti padaju na 30 posto. No od dijagnoze raka jajnika prošlo je više od tri godine i već sam sad uvjerena da sam zdrava - kaže Zrinka.

Uključila se u udrugu Sve za nju, gdje je dobila psihološku pomoć i podršku te se povezala sa ženama koje se bore s bolešću. Krenula je na jogu, pa na salsu i na radionicu plesa preko udruge.

Radi ono što voli

- Zovemo se Supermrakplesačice i imale smo već nastup u klubu Možvara, a od ove godine idem i na Bodyempathy, program kruženja zdjelicom koji pomaže ženama oboljelima od karcinoma jajnika.

- Cijeli život volim plesati, ali ne i moj muž. E pa sad plešem – kaže Zrinka. U međuvremenu je, dodaje, počela voditi računa i o prehrani. Izbacila je šećer, crveno meso, kavu i mliječne proizvode. Ističe kako joj je tijekom bolesti bila važna i podrška sestre i majke, koja je i sama 2015. godine oboljela od raka dojke.

- I mama je sad dobro, u remisiji, pa se zajedno borimo i hrabro idemo naprijed - zaključuje Zrinka.

U Hrvatskoj je godišnje više od 400 žena s novootkrivenim rakom jajnika

Prema podacima za 2015. godinu, koji ne odstupaju značajno od prosjeka u posljednjem desetljeću, u Hrvatskoj je bilo 1370 žena oboljelih od nekog oblika ginekološkog karcinoma. Od toga je 431 žena s novootkrivenim rakom jajnika, dok je 319 žena umrlo od te bolesti, što je visoka smrtnost, rekli su stručnjaci u sklopu kampanje ‘To nisu samo ženske stvari’.

Operacija vađenja jajnika postiže najveći uspjeh

Kirurgija je kamen temeljac liječenja raka jajnika. Najveći uspjeh i dalje se bilježi operacijom vađenja jajnika. Oko 70 posto žena koje su prošle tu operaciju preživjet će pet godina, dok je preživljenje kod onih kod kojih se odstranjuje samo tumor oko 30 posto, rekao je prof. dr. sc. Ante Čorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Foto: Pixabay

Promjene na genima mogu otkriti rizik

Prof. dr. Sonja Levanat iz Zavoda za molekularnu medicinu Instituta ‘Ruđer Bošković’ predstavila je, pak, projekt istraživanja mirna, ili mikroRNA, koje se provodi pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u okviru kojega se može otkriti ekspresni profil seroznog tumora jajnika i prije nego što se javi bolest.

- ‘Istraživanje je upozorilo na to da promjene mikroRNA kod četiri gena mogu upućivati na rizik od bolesti, što znači da smo došli do kombinacije gena koja bi mogla biti zanimljiva za rano otkrivanje bolesti i određivanje terapije’ - kaže dr. Sonja Levanat.

Redoviti pregledi kod ginekologa spašavaju život

Rak jajnika čini oko 26 posto svih ginekoloških karcinoma, najsmrtonosniji je među četiri genitalna karcinoma kod žena i najčešće se otkriva u uznapredovalom stadiju, što se može prevenirati godišnjim ginekološkim pregledima.