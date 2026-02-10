Rak prostate je najčešći kod muškaraca u Hrvatskoj: Ovo su simptomi, prevencija i prehrana

Rak prostate jedan je od najčešće dijagnosticiranih karcinoma kod muškaraca u Hrvatskoj, a rizik od njegova razvoja raste s godinama. Iako se u ranim fazama bolesti često ne javljaju izraženi simptomi, redoviti preventivni pregledi i pravovremena dijagnostika imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju i liječenju
Rak prostate zloćudni je tumor koji se razvija iz stanica prostate - male žlijezde u muškaraca, veličine kestena, smještene ispod mokraćnog mjehura. Prostata ima važnu ulogu u reproduktivnom sustavu jer proizvodi sjemenu tekućinu koja hrani i prenosi spermije. Dobra vijest je da se rak prostate, ako se otkrije na vrijeme, može izliječiti u vrlo visokom postotku. u nastavku otkrivamo koji su simptomi raka prostate.
KAKO PREPOZNATI RAK PROSTATE? Rizik od raka prostate povećava se s godinama i zato muškarci u 50-ima i stariji moraju ići na redovite preglede.Prema izvješću HZJZ-a upravo je rak prostate zauzeo prvo mjesto kao najčešći rak među muškarcima.
GLAVNI SIMPTOMI: 1. Urinarni -
Kako rak prostate raste, može početi vršiti pritisak na okolne strukture, prvenstveno na mokraćni mjehur i uretru. Uretra je cijev koja provodi urin iz mjehura prema van, a njezino suženje ili pritisak mogu dovesti do različitih smetnji s mokrenjem. Budući da se prostata anatomski nalazi neposredno ispod mjehura, čak i relativno mali tumor može uzrokovati promjene u normalnoj funkciji mokraćnog sustava.
Osim toga, rak prostate se relativno često širi upravo na mokraćni mjehur, što dodatno pogoršava simptome i može uzrokovati iritaciju ili oštećenje njegove stijenke. Zbog toga se kod nekih muškaraca javljaju dugotrajni i progresivni problemi s mokrenjem.
Najčešći urinarni simptomi raka prostate uključuju:
učestalu potrebu za mokrenjem, osobito tijekom noći (nokturija), poteškoće pri započinjanju mokrenja ili osjećaj da se mjehur ne može u potpunosti isprazniti, slab, isprekidan ili usporen mlaz urina, bol, peckanje ili nelagodu tijekom mokrenja i pojavu krvi u mokraći (hematurija).
Važno je naglasiti da su ovi simptomi česti i kod drugih, benignih stanja poput povećane prostate ili infekcija mokraćnog sustava, no njihova dugotrajnost i pogoršavanje zahtijevaju liječničku obradu.
2. Simptomi vezani uz erekciju i ejakulaciju - Rak prostate može utjecati i na spolnu funkciju, osobito ako zahvati živce i krvne žile koji sudjeluju u postizanju i održavanju erekcije. Ovi simptomi ponekad se javljaju postupno i muškarci ih u početku ne povezuju s ozbiljnijom bolešću.
Promjene u prostati mogu dovesti do poremećaja ejakulacije, smanjenja količine sjemene tekućine ili pojave boli tijekom orgazma. U nekim slučajevima, prisutnost tumora ili oštećenje okolnih tkiva može uzrokovati i pojavu krvi u sjemenu, što je simptom koji često izaziva zabrinutost i dovodi muškarce liječniku.
Simptomi iz ove skupine mogu uključivati:
poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije, bol ili nelagodu tijekom ejakulacije, pojavu krvi u sjemenu, smanjen volumen ejakulata ili promjene u njegovoj konzistenciji.
Iako ovi simptomi mogu imati i druge uzroke, poput hormonalnih promjena ili vaskularnih bolesti, njihova pojava zahtijeva dodatnu dijagnostičku obradu.
3. Simptomi vezani uz noge i leđa - U uznapredovalim stadijima bolesti, rak prostate može se proširiti izvan same prostate i početi pritiskati ili zahvaćati okolna tkiva i organe. Kako tumor raste, može istiskivati zdrave stanice, uključujući živce i strukture leđne moždine, što može rezultirati bolovima, trncima ili slabošću u donjim ekstremitetima.
Jedno od najčešćih mjesta širenja raka prostate su kosti, osobito kralježnica, kukovi i bedrene kosti, jer se nalaze u neposrednoj blizini prostate. Kada se rak proširi na kosti, on narušava njihovu strukturu, čineći ih slabijima i sklonijima prijelomima, čak i pri manjem opterećenju.
Simptomi uznapredovalog raka prostate koji zahvaća kosti i živčani sustav mogu uključivati:
kroničnu bol ili ukočenost u donjem dijelu leđa, bol u kukovima ili gornjem dijelu bedara, osjećaj slabosti, trnaca ili utrnulosti u nogama, oticanje nogu i stopala, osobito ako su zahvaćeni limfni čvorovi.
METASTAZE RAKA PROSTATE – simptomi: Simptomi uznapredovalog karcinoma mogu uključivati i otežano disanje i kašalj ako se karcinom proširio na pluća, a simptom raka prostate može biti i neplanirani gubitak težine, koji je opći znak napretka tumora.
PREVENCIJA RAKA PROSTATE -
Iako ne postoji način da se rak prostate u potpunosti spriječi, određene životne navike i redoviti liječnički pregledi mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti ili omogućiti njezino rano otkrivanje, kada je izlječenje najizglednije.
Najvažnija mjera prevencije su redoviti preventivni pregledi. Muškarcima se nakon 50. godine života preporučuje kontrola prostate, a onima s pozitivnom obiteljskom anamnezom i ranije. Pregledi obično uključuju PSA test iz krvi te, po potrebi, digitorektalni pregled. Upravo se rak prostate često razvija bez izraženih simptoma, zbog čega se otkriva slučajno – tijekom rutinskih kontrola.
Osim pregleda, na smanjenje rizika mogu utjecati i zdrave životne navike:
održavanje zdrave tjelesne težine, redovita tjelesna aktivnost, prestanak pušenja, umjereno konzumiranje alkohola, smanjenje kroničnog stresa.
Iako godine i genetika igraju veliku ulogu, stil života može imati važan zaštitni učinak.
PREHRANA I RAK PROSTATE -
Prehrana sama po sebi ne može spriječiti rak prostate, ali brojna istraživanja pokazuju da određene namirnice mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti i pozitivno utjecati na zdravlje prostate.
Preporučuje se prehrana bogata povrćem, voćem i cjelovitim namirnicama, uz smanjen unos industrijski prerađene hrane i zasićenih masnoća.
Namirnice koje se posebno povezuju sa zdravljem prostate uključuju:
Rajčicu i proizvode od rajčice, bogate likopenom, snažnim antioksidansom.
Brokulu, cvjetaču i kupus, koji sadrže spojeve s potencijalnim zaštitnim učinkom.
Masnu ribu poput lososa, sardina i skuše, bogatu omega-3 masnim kiselinama.
Orašaste plodove i sjemenke, osobito orahe i sjemenke bundeve.
Mahunarke i cjelovite žitarice, koje pomažu u regulaciji tjelesne težine i upalnih procesa.
S druge strane, preporučuje se ograničiti: crveno i procesirano meso.
Masnu i prženu hranu.
Prekomjeran unos mliječnih proizvoda.
Zaslađena pića i rafinirane ugljikohidrate.
Uravnotežena prehrana, uz redovito kretanje i preventivne preglede, može imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja prostate i općeg zdravlja muškaraca.
