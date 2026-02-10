Obavijesti

Rak prostate je najčešći kod muškaraca u Hrvatskoj: Ovo su simptomi, prevencija i prehrana

Rak prostate jedan je od najčešće dijagnosticiranih karcinoma kod muškaraca u Hrvatskoj, a rizik od njegova razvoja raste s godinama. Iako se u ranim fazama bolesti često ne javljaju izraženi simptomi, redoviti preventivni pregledi i pravovremena dijagnostika imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju i liječenju
Rak prostate zloćudni je tumor koji se razvija iz stanica prostate - male žlijezde u muškaraca, veličine kestena, smještene ispod mokraćnog mjehura. Prostata ima važnu ulogu u reproduktivnom sustavu jer proizvodi sjemenu tekućinu koja hrani i prenosi spermije. Dobra vijest je da se rak prostate, ako se otkrije na vrijeme, može izliječiti u vrlo visokom postotku. u nastavku otkrivamo koji su simptomi raka prostate.
