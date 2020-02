Rane u ustima nisu bezopasne, mogu biti zdravstveni alarm!

Otprilike jedan od četiri karcinoma usta i jedan od tri karcinoma grla povezani su sa HPV-om, no kod mladih većina karcinoma grla povezana je s tim virusom, a to se može povezati s oralnim seksom, tvrdi dr. Anna Middleton iz Londona. Naime, HPV se prenosi dodirom kože na kožu, što znači da nije potrebna penetracija da se virus prenese, pojašnjava.

Dodatni je problem to da zaraza HPV-om nema simptoma, pa čovjek najčešće niti ne zna da ste prijenosnik virusa. Štoviše, većina ljudi 'pokupit' će zarazu nekim tipom HPV-a u nekom trenutku u životu. Ako sumnjate na mogućnost zaraze, žene se trebaju testirati kod ginekologa.

S druge strane, postoje neki simptomi koji mogu ukazivati na zarazu grla HPV-om:

Mrlje na jeziku i u ustima

Bijele i crvene mrlje na jeziku ili ustima mogle bi biti znak raka usta. Najčešće su bezbolne i ne stvaraju probleme, no mogu biti znak prekancerogenih promjena. Ako potraju dulje od tri tjedna, obavezno posjetite stomatologa i izrazite sumnju.

Čirevi i rane koji ne zacjeljuju

Čirevi i ranice u ustima mogu biti vrlo neugodni, no najčešće se povlače u roku od tjedan dana. Ako se ponavljaju učestalo, ili ne prolaze, svakako otiđite do stomatologa i upozorite ga na to. Prekancerogene tvorevine najčešće se javljaju na i ispod jezika, no mogu se javiti i u drugim područjima.

Oteklina u ustima

Ako u ustima primijetite oteklinu koja traje dulje od tri tjedna, svakako otiđite na pregled. Takve izrasline obično izaziva papiloma virus. Najčešće nisu bolne, ali treba ih liječiti ili ukloniti kako se ne bi razvile kancerogene promjene.

Bol kod gutanja

Mnogo je razloga zbog kojih se ovaj simptom može javiti, a najčešće je povezan s prehladom, infekcijom grla i upalom sinusa. Rijetko, to može biti i simptom raka grla ili neke druge vrste oralnog karcinoma. Ako se taj simptom javlja i kad jedete mekanu hranu, svakako porazgovarajte sa stručnjakom.

Kvržica u grlu

Osjećaj da ne možete ukloniti nekakvu kvržicu u grlu, ili osjećate kao da vam je nešto u grlu zaglavilo, poznat je kao 'globus pharyngeus'. Obično se rak grla javlja kod osoba koje imaju čimbenike rizika, poput pušenja, pretjerane konzumacije alkohola, ili zaraze HPV-om, pa ako postoje ti rizici i osjećate 'nešto' u grlu, obavezno otiđite na pregled.

Pogotovo ako se javi vrućica i gubitak kilograma, piše The Sun.

