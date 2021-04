Planinari i avanturisti Daniel Lončar i Ranko Dragičević, organizatori humanitarne akcije 1100 kilometara za 1100 terapija, koji su prije otprilike mjesec dana krenuli na svoj put, s ciljem da prikupe sredstva za financiranje terapija za djecu s invaliditetom na Braču, koje se organiziraju preko udruge roditelja 'Brački pupoljci', trenutno su na Velebitu.

- Iako smo imali nekih poteškoća na našem Velebitu, nismo ni pomišljali na odustajanje. Pronašli smo drugi način i nastavili koračati prema cilju. Hrabri mališani zbog kojih sve ovo radimo te njihovi roditelji često nemaju ovakvu alternativu, za njih postoji samo jedan put - put borbe za prevladavanje teškoća. Svaka potrebna terapija zahtijeva određene financijske izdatke, a mi vjerujemo da ćemo ovom gestom, uz pomoć dobrih ljudi, skupiti dovoljan iznos za sve terapeute koji brinu o našim suotočanima. Duh Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Brački pupoljci' prati nas cijelim putem i svaki korak na ovoj izazovnoj stazi odmah je lakši - poručili su s ove dionice puta.

Dvojac je krenuo putem Via Adriatica, poznate planinarske rute koju obožavaju svi ljubitelji planina i prirodnih ljepota Jadrana. Put traje oko 50 dana, a svi koji to žele mogu se pridružiti humanitarnoj akciji sponzoriranjem kilometara koje će Daniel i Ranko prevaliti, što je direktna donacija za udrugu. Trošak jednog sata terapije u prosjeku iznosi 100 kuna, stoga se ovom akcijom planira prikupiti ukupno 110.000 kuna, odnosno 100 kuna po kilometru. Do sada je prikupljeno više od 50.000 kuna, a Ranko i Daniel prešli su ukupno 445 kilometara.

Svi koji žele uplatiti donacije to mogu učiniti direktno na račun Crvenog križa Supetar, IBAN: HR4723600001502881925, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz opis 'Donacija za akciju 1100 kilometara za 1100 terapija'. Planinare i cjelovitu akciju možete pratiti putem web stranice akcije '1100 kilometara za 1100 terapija', te Facebook stranice te na Instagram profilu.