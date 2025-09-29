Rasplamsajte vatru u krevetu! Ovo su top domaći afrodizijaci

U Hrvatskoj postoji niz domaćih afrodizijaka koji su stoljećima koristili naši stari, od dalmatinske bikle do bračke Hrapoćuše. Otkrijte moćne namirnice i napitke koji potiču libido, raspoloženje i bliskost među partnerima i pripremite se na pravu eksploziju okusa i senzacija
U nastavku provjerite koji sve domaći afrodizijaci pomažu pojačati izvedbu u krevetu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. VRGORAČKA BIKLA/SMUTICA. Tradicionalno dalmatinsko piće od crnog vina i mlijeka, poznato i pod nazivima smutica, hmutica, sumutva ili mućkalica. Povećava snagu i libido, a pili su je još stari Grci.
Recept:
1 dio crnog vina
1 dio mlijeka (kravlje ili kozje)
Pomiješajte i pustite da fermentira. Pije se rashlađeno ili sobne temperature.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
2. ZAGORSKI MED S LJEŠNJACIMA. Prženi lješnjaci u bagremovu medu potiču dobro raspoloženje i strast. Tradicionalni recept obitelji Košćak iz Remetinca.
Recept:
200 g lješnjaka
150 g bagremova meda
Pržene lješnjake prelijte medom i lagano promiješajte.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. OCAT OD BAZGE. Prirodni ocat od bobica bazge jača zdravlje, čisti organizam i djeluje kao antioksidans.
| Foto: Printenfisch
4. HRAPOĆUŠA. Hrapoćuša
Bračka torta s orasima i biskvitom, simbol ljubavi i strasti na vjenčanjima u Dolu.
Recept:
12 žumanjaka,
4 bjelanjka,
12 žlica šećera,
4 žlice tople vode,
12 žlica brašna,
malo ruma, vanilije, limunove korice.
Preljev:
0,5 kg šećera,
3/4 kg prepolovljenih oraha,
8 bjelanjaka,
Pripremite biskvit, a zatim preljev zagrijte u banjamariji i prelijte preko biskvita.
| Foto: Mak Jovanović/24sata
5. PAŠKI SIR. Ovčji sir bogat cinkom, potiče afrodizijačko djelovanje i plodnost.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
6. DIVLJE ŠPAROGE. Samonikle biljke bogate vitaminom E, poznatom po učinku na plodnost. Spremaju se u salatu s jajima ili u omlet.
7. MAGAREĆE MLIJEKO. Izuzetno bogato vitaminima A, C, D i E, kalcijem i fosforom. Poboljšava vitalnost i seksualnu energiju.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
8. PINJOLI. Bogati cinkom, povećavaju proizvodnju spermija i libido. Arapski znanstvenik Galen savjetovao je jesti ih prije spavanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. LUBENICA. Sadrži citrulin koji opušta krvne žile slično Viagri i potiče libido.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. ĐUMBIR I ČEŠNJAK. Poboljšavaju cirkulaciju i potiču strast, poznati afrodizijaci stoljećima.
| Foto: Freepik
11. CELER. Sadrži androsteron, muški spolni hormon koji stimulira nagon kod žena. Konzumacija povećava izlučivanje androsterona i privlači suprotni spol.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
12. BADEM. Simbol plodnosti, može se koristiti kao hrana, ulje za masažu ili u kupkama. Potiče seksualnu želju, osobito kod žena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. LIKER ROZOLIN. Dubrovčani vjeruju da liker od ružinih latica potiče strast.
Recept:
Latice ruža i šećer složite naizmjenično u staklenku.
Ostavite 2 mjeseca na suncu.
Procijedite i pomiješajte s blažom rakijom.
14. ANIS. Stari Grci i Rimljani vjerovali su da bi mogli povećati libido i želju za seksom žvakanjem sjemenki anisa. Anis se koristio i kao estrogeni dodatak koji povećava proizvodnju mlijeka, potiče menstruaciju, olakšava porođaj, smanjuje simptome muškog klimakterija, a isto tako poboljšava libido.
15. LIKER LIMONCELLO. Dobiva se od kore dubrovačkog limuna, alkohola i šećera. Tradicionalno korišten za poticanje udvaranja i zavođenja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
16. MEDNI OCAT. Medni ocat Afrodit
Biljni pripravak s vinom za opuštanje.
Recept:
10 vrsta trava i sivi pinot.
Pije se pola decilitra prije spavanja ili koristi kao začin za salate.
| Foto: Fotolia
17. MARUNI. Bilo kuhani ili pečeni, raspiruju strasti, poboljšavaju cirkulaciju i imaju nutritivna svojstva tipična za mediteransku prehranu.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, ilustracija
18. SMOKVE. Smokve su još jedan plod koji potvrđuje afrodizijačka svojstva na temelju svog izgleda. Smatra se da smokva nalikuje ženskim spolnim organima.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
19. MRKVA. Mrkva ima oblik falusa koji je od antičkih vremena u mnogim kulturama bio znak plodnosti, a koristila se u bliskoistočnoj kraljevskoj obitelji kao pomoć u zavođenju.
| Foto: 123RF
20. BOSILJAK. Stoljećima ljudi govore da bosiljak stimulira seksualni nagon i poboljšava plodnost. Potiče cirkulaciju i tako ima stimulirajuće djelovanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
21. SLADIĆ. Miris sladića izuzetno stimulativno djeluje i povećava želju za seksom. Otkriveno je da samo miris crnog sladića povećava protok krvi u muškom spolnom organu za 13 posto. U kombinaciji s mirisom krafne, taj je postotak skočio na 32.
| Foto: Fotolia
22. BANANA. Banane su bogate kalijem i vitaminima B skupine za koje se kaže da su potrebne za proizvodnju spolnih hormona.
| Foto: 123RF