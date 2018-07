Ratan - ovaj izdržljiv i udoban materijal stvoren je za ljeto

Ratan je biljka penjalica iz porodice palmi. U početku je bio korišten za izradu košara, ali zbog vrhunskih karakteristika postao je omiljeni materijal za izradu pletenog namještaja.

Snaga, izdržljivost, fleksibilnost i estetika samo su neke od prednosti ratana. Namještaj može biti izrađen od prirodnog ratana ili sintetičkih vlakana koje sadrže visokokvalitetnu PVC masu - polietilensko pletivo. Zbog toga mnogi teško razlikuju prirodnu od umjetne varijante jer se razlika najbolje osjeća na dodir.

Ipak, prirodni materijali bez sumnje imaju jednu debelu prednost, a to je nenadmašna estetika. Važno je napomenuti da kvaliteta ratana koji se koristi i kvaliteta pletenja imaju veliki utjecaj na ukupnu ljepotu namještaja, bez obzira na to bio on prirodan ili ne. Ali kad je u pitanju udobnost, nema razlike između prirodnog i umjetnog ratana. Ona zavisi od dizajna i kvalitete pletenja, ali i od veličine namještaja.



Na većini namještaja od ratana, poput stolica, stavljaju se jastučići koji povećavaju udobnost i ukupnu estetiku, tako da je maksimalno uživanje sigurno. Ratan je jedan od najizdržljivijih prirodnih materijala, ali važno ga je zaštititi od kiše i vjetra ako se koristi kao vrtni namještaj. Kvalitetan sintetički ratan je također vrlo izdržljiv i jedina razlika je u tome što se on za razliku od prirodnog može ostaviti vani tijekom cijele godine bez ikakve brige za njegovu trajnost.

Obje vrste namještaja od ratana ne zahtijevaju posebno održavanje osim rutinskog čišćenja. Na tržištu se danas više traži umjetni ratan jer on uključuje sve prednosti prirodnog ratana s nijednim nedostatkom. U stvari, kad se za neki proizvod kaže da je od ratana, vrlo je vjerojatno da je riječ o umjetnom ratanu.

Prije kupovine bitno je razmisliti gdje ćete namještaj držati tijekom zime, a bez obzira na to odlučite li se za prirodni ili sintetički ratan, redovito i pravilno održavanje je ključno ako želite da ratan namještaj bude dugotrajan i u dobrom stanju. Više od bilo kojeg drugog razloga, većinu kupaca privuče izgled ratana. Njegova pletena tekstura i egzotičan izgled djeluju privlačno i elegantno. Vrtni namještaj od ratana tako dobro izgleda da će samo komad ili dva ovakvog namještaja odmah poboljšati izgled vrta.

Udobnost i šarm kao dobitna kombinacija

Nakon što je sigurno zavladao terasama i balkonima, polako se preselio i u interijere. Tako ga možemo vidjeti u dnevnim boravcima, a odlično se snašao i u dječjim sobama. Možda se idealan i originalan komad namještaja već neko vrijeme skriva na vašem tavanu ili u podrumu, a sve što treba je tek malo osvježenja. Ako to nije slučaj, prije nego što se zaputite u trgovine namještajem, provjerite možete li kakav vintage komad spasiti od propadanja na buvljaku ili sajmu namještaja.