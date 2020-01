'Razgovor je bio na Halloween, došla sam maskirana, a šef ne'

'Na razgovoru za posao su me pitali jesam li djevica' Razgovori za posao su kao prvi 'dejtovi' - onaj koji prođe jako dobro, mogao bi biti početak nečeg pozitivnog u vašem životu, ali oni grozni su ti koji ostaju s nama zauvijek.

Netko je na Twitteru korisnicima postavio pitanje 'koji je najgori razgovor na posao na kojem ste bili?', a odgovori nekih od njih su zaista šokantni, kao iz nekog horora.

Twitter, what’s the worst job interview you’ve ever had? — Harriet Williamson (@harriepw) January 16, 2020

'Intervjuirali su me za mjesto na recepciji u tattoo shopu. Došao sam u odijelu dok je šef bio u trenirici. Sjedili smo na velikim loptama za vježbanje, a on me ispitivao razna bizarna pitanja na koja nisam bio spreman poput 'Reci mi najprljaviji vic koji si čuo; koja je najbizarnija stvar koju si kupio na Amazonu'. Bilo je drugačije od ostalih intervjua, ali malo ipak prebizarno'.

'Na praksi za posao dok sam bila u medicinskoj školi su me pitali da im više ispričam o tome kako vidim idealnu ženu. Rekla sam da su važni karakter, inteligencija i slično. Onaj s druge strane tada je zapitao 'Ne, mislim fizički. Koliko su toj idealnoj ženi velike sise?'. Nakon tog razgovora se više nisam pojavila tamo...'

'Intervju je bio na Halloween i rekli su mi da će se zaposlenici zamaskirati, ali da je odlučim hoću li doći u kostimu. Ja sam došla u kostimu Log Lady, lika iz Twin Peaksa, a oni koji su me intervjuirali nisu bili u kostimu. Osjećala sam se kao budala'.

'Radio sam za kompaniju gdje je užasni direktor zaposlio dva savjetnika da intervjuiraju stare zaposlenike, samo kako bi vidjeli koga starog će zadržati, a koga ne. Sve je uhvatio ogroman stres. Na kraju sam ostao na starom poslu, ali sve to nije bilo važno jer je jedan od mojih kolega slučajno zapalio cijelu zgradu par tjedana kasnije'.

'Bila sam u ranim dvadesetima i na intervjuu za poziciju za koju su mu kasnije rekli da sam podobna, ali i da nisu spremni da žena dođe na tu poziciju. Na kraju je taj posao došao u ruke muškarca koji je bio manje kompetentan, a ja sam bila odmah ispod njega'.

'Bila sam na grupnom intervjuu za posao, a dvoje od kandidata su se stalno svađali i bili pasivno agresivni prema drugima. Pošto bi mi upravo oni bili prvi kolege na novom poslu, odbila sam tu poziciju kada su mi je ponudili...'

'Imala sam razgovor za posao dan nakon što sam saznala da me partner prevario i u pola intervjua sam jurila na WC kako bi povraćala, ali na kraju sam dobila posao...'

'Na intervjuu za posao u jednoj odvjetničkoj tvrtci su me pitali jesam li djevica'...

