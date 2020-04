Razlika od 20 stupnjeva: Ove skupine mogu osjetiti probleme

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Znakovi nijemog udara: Infarkt se lako 'maskira' u žgaravicu

Ovakva promjena temperature kakvu smo doživjeli, da se jedan dan zabilježi 24 stupnja, a već iduće jutro samo dva, bez sumnje nije nešto na što smo navikli i na što se naš organizam lako prilagođava. Najviše problema mogli bi imati ljudi koji inače imaju problema s cirkulacijom, povišenim arterijskim tlakom, kao i oni koji imaju neke druge kardiovaskularne bolesti, pa se njima svakako savjetuje oprez - kaže dr. med. Hrvoje Tiljak, liječnik obiteljske medicine u Domu zdravlja u Utrinama.

Dodaje kako je posebno važno da svi oni koji koriste lijekove radi stabilizacije stanja nastave sa propisanom terapijom, i to bez promjena u ritmu i dozama lijekova koje koriste.

- Na primjer, kod većine pacijenata koji imaju problema s povišenim tlakom lijekovima možemo postići stabilizaciju stanja, no ne i elasticitet kojim se može 'pokriti' padove i skokove tlaka uslijed ovakvih promjena vremena. Zbog toga se može dogoditi da se čovjek osjeća malo ošamućeno, ili da ima vrtoglavice. No, i u tom slučaju je vrlo važno da se pridržavaju standardne terapije. Nikako se ne preporučuje mjerenje tlaka tri, četiri puta tijekom dana i konzumacija lijekova ovisno o tome, u dozi koju sami procijenite, jer time možete samo dodatno zbuniti organizam - upozorava dr. Tiljak.

Dakle, držite se terapije koju vam je prepisao liječnik.

Foto: Dreamstime Dodaje kako umjesto bilo kakvih promjena u doziranju terapije treba izbjegavati izlaske van, prije svega ujutro, u vrijeme kad je temperatura najniža, a u tople dane u vrijeme kada su one najviše u danu. Kako smo sada i zbog pandemije korona virusa uglavnom kod kuće, dobro je upaliti grijanje dok traju ove niske temperature, kako bismo na taj način malo ublažili promjenu temperature zraka.

- Tako ćemo na umjetan način barem malo ublažiti promjenu s kojom se organizam nosi - pojašnjava dr. Tiljak. Dodaje kako se svi pacijenti koji primijete da im se stanje pogoršalo mogu javiti telefonom svojem liječniku, radi konzultacija, no ostaje preporuka da ne odlazimo u ordinaciju bez prethodnog dogovora.

- Ako ima ljudi kojima ovo vrijeme izaziva osjećaj depresije, treba reći da to nije toliko vezano uz samu promjenu temperature, koliko uz to da smo se već pomalo počeli privikavati na to da dolazi proljeće i na sunčevo svjetlo. Činjenica da se promijenila količina svjetla kojem smo izloženi tijekom dana može utjecati i na promjenu raspoloženja, no to je prirodna reakcija koja neće izazvati ozbiljnije posljedice - kaže obiteljski liječnik.

Uz kardiovaskularne bolesti, hladniji dani mogu donijeti poteškoće i ljudima koji nboluju od osteoartritisa ili nekih reumatskih bolesti, dodaje obitreljski liječnik dr. Dragan Soldo.

- Većina ljudi koji boluju od tih bolesti zna kako si mogu pomoći: Važno je potaknuti ciskulaciju, što se može pomoću posebnih masti ili flastera, koji zaustavljaju protok upalnih citokina, odnosno blokiraju upalu. Naravno, neki će si pomoći i domaćim pripravcima, u koje može spadati i alkohol - odgovara Soldo na tvrdnju da dio ljudi bolna mjesta nerijetko masira rakijom.

- Kad su u pitanju alergijski bolesnici, hladniji i kišoviti dani donijet će im olakšanje simptoma i pomoći da se malo oporave, dok zasad nema nikakvih spoznaja o tome da bi kratkotrajno pogoršanje vremena moglo značajnije utjecati na to kako djeluje korona virus, pa i dalje vrijede sve preporuke o zaštiti koje smo i do sada isticali - zaključuje dr. Soldo.

