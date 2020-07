Razmislite, ovo je 10 stvari koje treba znati prije kupnje doma

Vlasnički papiri, lokacija i stanje same nekretnine ono je na što prvo morate paziti kako ne biste kupili mačka u vreći. Također, treba provjeriti je li nekretnina opterećena dugovima

<p>Zamki pri kupnji nekretnine je mnogo, osobito ako se po prvi puta upuštate u tu avanturu. Prije svega provjerite papire jer iako prodavatelj ima kupoprodajni ugovor to ne znači da je i vlasnik, to se postaje tek upisom u zemljišne knjige.</p><p><strong>1. Provjerite papire</strong><br/> Za svaku nekretninu osnovno je<strong> </strong>provjeriti stanje u zemljišnim knjigama. U njih se upisuje vlasništvo i u njima može se provjeriti postoje li hipoteke ili plombe na nekretnini. A neke nekretnine upisane su u knjigu položenih ugovora. U starijim zgradama koje su građene na društvenom zemljištu ili u zgradama u kojima je dio stanova nacionaliziran čest je slučaj da su upisane u knjigu položenih ugovora koja je privremena zemljišna knjiga. U njoj se vodi evidencija o takvim nekretninama i stanovima. </p><p><strong>2. Prije velikih promjena treba doživjeti prostor</strong><br/> Živite u svom domu 12 do 18 mjeseci pa se tek onda upustite u neke veće obnove kao što su rušenje zidova. Ono što u početku mislite da želite, može se promijeniti nakon što neko vrijeme živite u novom prostoru, kaže Fran Carpentier. Dobro razmislite u koja se poboljšanja zaista vrijedi uložiti - bazen možete uvijek iskopati, dodaje.</p><p><strong>3. Budući razvoj </strong><br/> Kad razmišljate o određenoj kući, uzmite u obzir mogući razvoj događaja. Na primjer: Ako je dom u blizini prometne ceste, hoće li doći do širenja u skoroj budućnosti? Ako je oko kuće puno otvorenog prostora, hoće li uskoro na tom području biti izgrađeno više domova? Ako je u blizini nekoliko kuća za prodaju, prodaju li se brzo, a tko se useljava? U novim zgradama treba provjeriti kakva je gradnja predviđena GUP-om, da se ne bi dogodilo da kupite stan s prekrasnim pogledom, a za neko vrijeme vam ispred prozora nikne nova zgrada. Također, imajte na umu potencijalnu vrijednost preprodaje vašeg budućeg doma jer nitko ne zna što budućnost donosi i možda ćete ga trebati prodati ranije nego što ste zamislili.</p><p><strong>4. Provjerite instalacije </strong><br/> Kako ne biste kupili mačka u vreći, provjerite u kakvom je stanju stan ili kuća koju kupujete kako vas dok ste na putu ili godišnjem odmoru ne bi iznenadile poplava, kvarovi na instalacijama ili u najgorem slučaju - požar. </p><p><strong>5. Useljavanje prije uređenja - da ili ne?</strong><br/> To je problem koji se javlja kod ljudi koji su skloni sve raditi sami. Bez obzira na to koliko iskustva imate na malim projektima ili radite na kućama drugih ljudi, kad prvi put pokrenete veliki projekt na vlastitom domu, možda ćete morati spavati i jesti u prašini. Možda to vama nije velika stvar, ali svatko ima svoju granicu. Ako imate supružnika, to je veliko jamstvo da su vaše granice drugačije od njegovih. </p><p><strong>6. Škole su važne</strong> <br/> Čak i ako još nemate djecu ili ih ne planirate imati, prilikom kupovine kuće dobro je razmotriti ima li škola u blizini. Blizina škole može održati vrijednost kuće i povećati mogućnosti preprodaje.<br/> <br/> <strong>7. Provjerite potkrovlje i najzabačenija mjesta u domu</strong><br/> Dobro je upoznati se sa svakim skrivenim kutkom doma. Provjerite ima li curenja u potkrovlju, ima li plijesni po zidovima i druge slične probleme koje biste trebali riješiti prije ili kasnije.</p><p><strong>8. Provjerite prozore</strong><br/> Loša stolarija jedan je od najvećih izvora gubitka energije u domu. Ako ne odmah mijenjati svu stolariju jer nemate novca ili nije u toliko lošem stanju, brzo i jeftino rješenje je brtvljenje otvora. Primjena brtvila omogućuje sprečavanje propuha, povećava nepropusnost strukture i njenu sposobnost zadržavanja topline. Silikonski materijal se smatra univerzalnim jer se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Pri kupnji se raspitajte jer postoje brtvila koja se koriste na plastičnim, betonskim, kamenim i staklenim površinama. </p><p><strong>9. Veličina doma </strong><br/> Skoro 20 posto Milenijalaca i 20 posto kupaca iz Generacije X u jednoj je anketi reklo da žali što nisu kupili veću kuću. <br/> <br/> <strong>10. Namještanje, uređivanje dvorišta</strong><br/> Bez obzira na to kupujete li stan ili kuću, dobro razmislite koliko će vam novca iz budžeta otići na uređenje ili moguće preinake. Naime, kupujete li već stan ili kuću od onih u kojima ste živjeli netom prije, imajte na umu da ćete popriličnu svotu novca morati uložiti u namještanje. Također, kod kuća su iznimno velika stavka dvorišta koja ako nisu uređena mogu iscijediti vaš budžet. Ograde, travnjaci, stazice, terase, popločavanje prilaza... sve zbrojeno može doseći sumu od nekoliko desetaka tisuća kuna. </p>