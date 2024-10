'Razmišljam o tome da ostavim supruga jer me kolega s posla više cijeni i bolje razumije'

Granica između prijateljstava i emocionalne afere često zna postati nejasna, shvatila je jedna korisnica Reddita koja se našla u 'emotivnoj aferi' s kolegom s posla, zbog koje je pomišljala i na to da ostavi svog supruga, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje najčešće počinje preljub

Pokretanje videa... 00:55

Otkrila je da je sa suprugom 13 godina u vezi i da joj je on u svemu bio prvi u životu, no veza im u zadnje vrijeme malo stagnira. Tako joj je, kad je kolega počeo koketirati s njom, njegovo toplo i simpatično ponašanje postao bijeg iz bračne dosade.

Foto: Iakov Filimonov

- Počeo sam se pomalo sve više uzbuđivati kad bi došlo vrijeme za odlazak na posao zato što ću ga vidjeti, priznala je. U međuvremenu su razvili prijateljstvo i izvan posla, uživajući u večernjim izlascima i zajedničkim šetnjama. Njezin kolega upravo je izašao iz ozbiljne veze i jednostavno su se zbližili.

- Povjerila sam mu se oko toga da su sve stvari koje zajedno radimo zapravo stvari koje bih voljela da moj suprug želi raditi sa mnom - piše. No, stvari su postale ozbiljnije nakon što je njezin suprug zaboravio na njen rođendan. Proslavila ga je s kolegom, no to ju je jako pogodilo, pa se počela pitati koliko je uopće sretna u braku.

- Znam da već emocionalno varam svog muža s njim. I uopće mi nije žao. Što više razmišljam o tome, to više shvaćam koliko me je suprug zanemarivao. Činim sve što je u mojoj moći da mu ugodim, da se osjeća posebnim i godinama se žrtvujem da bi se osjećao cijenjenim, a nisam imala ništa zauzvrat – piše žena, uz napomenu kako je suprug zapravo potpuno nesvjestan njenih osjećaja.

Foto: Ivanko Brnjakovic

Korisnici Reddita podijelili su svoja razmišljanja o situaciji:

- Ovdje se događaju dva problema: vaš suprug vas zanemaruje i vi ispunjavate neke svoje potrebe izvan braka, istaknula je jedna komentatorica.

- Obje te stvari su vrlo opasne jer je ovo svojevrsna prijevara - dodala je.

- Zvuči kao da ste izbačeni iz veze, odnosno da je vaša veza sa suprugom udarila u zid - napisao je drugi komentator.

Pronašao se tu i savjet da razmisli o problemima s kojima se dosad nije bavila.

- U međuvremenu ga varaš. Nemoj to opravdavati i tražiti druge izraze – ti varaš supruga – napisao je jedan.