Ovaj impresivni gumeni crv može poslužiti i kao rođendanska torta, stavite nekoliko svijeća i kasnije ga režite nožem na šnite. Ukoliko vam neki dio recepta nije jasan, možete ga pogledati niže u videu.

Sastojci:

Priprema:

Ulijte vodu u želatinu i miješajte dok se sve dobro ne poveže. U tavu stavite limunsku kiselinu, šećer i glukozni sirup i kuhajte uz miješanje dok se ne pojave mjehurići. Kad se šećer otopi umiješajte to u smjesu želatine i vode.

Potom polovicu smjese stavite u drugu posudu i dodajte okuse i boje koje želite. Stavljajte u kalup kako je prikazano u videu. Na kraju gotovog crva premazati smjesom šećera u prahu i limunske kiseline, piše na How to cook that.

Ako nemate silikonski kalup u obliku velikog crva, poslužiti može bilo kakav oblik, ali onda nećete imati velikog gumenog crva već neki drugi oblik, što opet može biti zgodno. Na primjer, smjesu stavite u kalup za kuglof.

Pogledajte u videu kako ga napraviti: