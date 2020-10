Reesin inspirativni govor vrijedi i danas: Što nam je sada činiti?

Poznata glumica smatra kako bi se svijet promijenio kada bi svi ljudi imali dovoljno hrabrosti da postanu makar malo ambiciozniji u ostvarenjima svojih planova

<p>Ambicija je ono što nas pokreće, ali mnoge i koči u ostvarenju svojih ciljeva. Ona je važan dio čovjekove osobnosti, a upravo je tome govorila glumica Reese Witherspoon još prije pet godina na Glamourovoj dodjeli nagrada za Ženu godine. Tada je snažno zagovarala prava žena i isticala razliku između stvarnosti i uloga na filmu koje scenaristi dodjeljuju ženama, piše <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-positive/reese-witherspoon-inspirational-speech-6603631/">Indianexpress</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nasilje prema ženama sve je brutalnije</p><p>Njezin inspirativni govor i danas je jednako aktualan, pa vrijedi podsjetiti na činjenice s kojima se i danas mnogi bore.</p><p>- Što nam je sada činiti? Ozbiljno, ne šalim se. Pogledajte bilo koji film i vidjet ćete kako se to pitanje provlači ponovo i ponovo. Obožavam postavljati pitanja, ali ovo mi je najmrskije. Užasavam se čitanja scenarija u čije stvaranje nisu uključene žene jer to u konačnici vodi do dijela u kojem se djevojka okrene mladiću i pita: Što nam je sada činiti, kazala je Witherspoon pitajući se poznaje li itko ženu koja u kriznoj situaciji ne zna što učiniti.</p><p>- Ljudima u krizi, pa čak i djeci, govore da se obrate ženi ako su u problemima. Smiješno je stoga da žena ne zna što joj je činiti - kazala je.</p><p>Istaknula je kako bi i kroz film valjalo bolje predstavljati žene.</p><p>- Pozivam vas da se svatko od vas zapita: Što nam je sada činiti? To je veliko pitanje. Što je ono za što mislite da ne možete postići u životu? Ili što su drugi rekli da ne možete učiniti? Ne bi li bio sjajan osjećaj dokazati im svima da su u krivu? Vjerujem da ambicija nije prosta riječ. To je samo vjera u sebe i u svoje sposobnosti. Zamislite: Što bi bilo kada bismo svi imali dovoljno hrabrosti da imamo malo više ambicije? Mislim da bi to moglo promijeniti svijet - zaključila je. </p>