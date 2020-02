Rekao je da mrzi ženske dlake, otišao na 'brazilsku' i požalio...

Rekao je da mrzi dlačice na ženama, otišao Rekao je da mrzi dlačice na ženama, otišao na 'brazilsku' i požalio.

Britanska aktivistica Chidera Eggerue u svojoj emisiji 'Bring Back the Bush: Where Did Our Pubic Hair Go?' ugostila je muškarca koji je priznao da ne voli dlačice na ženama.

- Zamrzio sam ih onog trena kada sam u pornićima vidio kako dobro genitalije izgledaju kada su u potpunosti depilirane - otkrio je muškarac.

Pristao je podvrgnuti se brazilskoj depilaciji na nagovor voditeljice, kako bi se uvjerio koliko je 'bolno' održavati 'intimnu frizuricu'.

Kada je žena povukla traku s voskom oko njegovih genitalija, odmah je požalio. Istog trena je shvatio da je ranije izjavio glupost...

