Rekao mi je da je isplanirao savršen spoj, a onda se pojavio sa svojom bakom i braćom

Prvi spojevi puni su iščekivanja, ali i iznenađenja i Britanka Megan Rhodes je to naučila na teži način nakon što je u njezin 'romantični noćni izlazak' bila uključena i baka dečka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Megan Rhodes, iz Wolverhamptona, imala je 17 godina kada je otišla na prvi spoj s s dečkom koji je tad imao 21 godinu. Ona sada ima 24 godine i zaručena je, ali prisjetila se svog, kako kaže, najgoreg spoja ikad.

- Bio je to moj najgori spoj ikad. Ništa nisam znala, to je bilo potpuno iznenađenje za mene. Nikad prije nisam bila na spoju. Bio je nekoliko godina stariji od mene i rekao je da ima spreman sjajan izlazak, da će doći po mene i da ćemo se lijepo zabaviti - priča Megan koja nije imala pojma što je čeka, prenosi The Sun.

Stvari su joj postale čudne kada je Scott došao po nju, ali nije bio sam. Kad je došla do njegova automobila, vozila je njegova baka, a straga su bila njegova dva mlađa brata.

- On se vozio straga sa svojom braćom, dok sam ja sjedila naprijed s njegovom bakom. Mora da je imala 70 godina. Bilo mi je vrlo neugodno i veliko iznenađenje, nisam znala da ću upoznati njegovu obitelj na prvom spoju u roku od pet minuta. Nisam imala pojma kamo idemo. On je otvorio vrata, ja sam ušla i krenuli smo - priča ona.

Naposljetku, stigli su u obližnju crkvu.

- Ušli smo u dvoranu i bila je prazna, očito smo bili prvi tamo, a on je rekao da će samo pomoći postaviti neke stvari. Pomogla sam mu postaviti stolove i stolice. Onda su ljudi počeli dolaziti i primijetila sam da je raspon godina bio 65 ili 70 više - dodaje.

Nije znala što se događa, bilo je puno starijih parova ili grupa prijatelja.

- Osim njegove braće, očito sam bila najmlađa osoba tamo, ali Scott me uvjeravao da je sve u redu, da je isplanirao sjajan spoj za nas, rekavši da je ovaj događaj njegov plan - kaže ona. Stvari su krenule na gore kada joj je nakon svega rekao da mora otići.

- Sljedeća dva sata ostavio me sa svojom bakom i braćom da se zabavljamo. Proveli smo samo 15 minuta zajedno tijekom cijele noći. Bilo je tako neugodno, a posebno za tinejdžericu - dodaje ona.

Povrh svega, svi ti ljudi su joj prilazili i govorili da je ona 'Scottova djevojka', pitali je koliko dugo su u vezi, kako im ide i slično, na što je ona samo šokirano odgovarala kako nije njegova djevojka, s obzirom na to da je to trebao biti njihov prvi spoj.

Kako se noć bližila kraju, jedan od momaka iz njezine škole došao je po svoju baku i djeda i vidio nju tamo na spoju.

- Samo sam željela da me Zemlja proguta jer nisam htjela da ovo itko sazna. Ali znate kakvi su tinejdžeri, ovaj tip je to proširio po školi nekoliko dana kasnije, što je bilo zapanjujuće. Bilo je puno šaputanja iza mojih leđa. Bio mi je jako nezgodno, jer ionako se nisam baš uklopila u školu - priča Megan.

- Ljudi su mi se rugali govoreći 'tko je imao spoj u crkvi?' i slične stvari... Bilo je tako grozno - ističe. Što se tiče Scotta, on je noć protumačio sasvim drugačije. Megan se prisjeća kako ju je na kraju noći otpratio do vrata, kao što gledate u filmovima, a zatim je pokušao poljubiti. Apsolutno ga je odbila.

- Još nisam imala prvi poljubac i ovo nije bila ni osoba ni vrijeme za to - napominje ona..

Budući da je bio u njezinoj izviđačkoj grupi, nije mogla samo prestati razgovarati s njim. On ju čak pitao i da izađu na drugi spoj, misleći da je ovaj prvi super prošao.

- Ostali smo prijatelji i bilo je prilično neugodno neko vrijeme nakon toga, ali na sreću nisam ga vidjela nekoliko godina - dodaje.

- Ovo iskustvo me odbilo, nisam išla na sljedeći spoj godinu dana. Bila sam užasnuta pitajući se jesu li takvi svi spojevi. U to vrijeme nisam shvaćala kako bi izlasci trebali izgledati. Sada je prilično smiješno gledati unatrag. Bilo je slatko i on je pokušao, ali jednostavno nije bio za mene - ispričala je Megan.

Najčitaniji članci