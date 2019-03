Rekli joj da je riječ o miomu, a sad se bori s agresivnim rakom

Iako se nadala da će operacija koju je prošla u studenom prošle godine, kada joj je odstranjen miom maternice (fibrodid) zbog kojeg je izgledala kao da je u šestom mjesecu trudnoće, 45-godišnja Rachael Thomas, iz Newporta u Walesu, inače majka tri kćeri, sada se bori za život. Liječnici su tek nakon biopsije izrasline koja joj je izvađena utvrdili da je ipak riječ o agresivnom raku koji se proširio tijelom.

Problem je u tome što je lokacija tumora takva da bi uslijed operacije mogla ostati paralizirana, pa se Rachel, njezine tri kćeri: Lauren (24), Nikkita (20) i Nadine (19), te suprug Michael (45), sada ljute na liječnike koji su napravili velik propust. Fibroidi su, naime, nekancerozne izrasline sastavljene od mišića i tkiva koje se razvijaju u ili oko maternice. Mogu narasti do veličine dinje, ali i ostati veličine graška, a ako se prepoznaju i uklone na vrijeme, vrlo je mala šansa da se razviju u kancerogenu tvorbu.

- Imala sam razne ginekološke probleme i očekivala sam da je ovo za liječnike rutina, kaže Rachel. Nakon što se prošlog ljeta s obitelji vratila s ljetnog odmora u Francuskoj, počela jako krvariti, zbog čega nije mogla otići na posao. Nije imala apetita i članovi obitelji i prijatelji neugodno su se iznenadili time kako brzo fizički propada. Zbog toga ju je suprug natjerao da ode liječniku.

Kad su obavili pretrage, uvjeravali su je da 'stvar' nije opasna po život, zbog čega je stavljena na listu čekanja za operaciju.

- Moje zdravlje se brzo pogoršavalo, a moj tumor vidljivo je rastao, tako da su me mnogi počeli ispitivati nisam li opet trudna. Želudac mi je bio tvrd na dodir, a tijekom idućih šest mjeseci dva puta je bila primljena u bolnicu i liječena zbog sepse, priča Rachel. Kad je drugi puta primljena, izgledala je kao da je na samrti, kaže.

- Prijatelji koji su me posjetili otišli su jecajući, uvjereni da me više nikad neće vidjeti, priča Rachel. Ginekologinja joj je tada savjetovala hitnu histerektomiju. U studenome prošle godine došla je na operaciju i tad su joj uklonili maternicu s tvorevinom koja je imala 14 centimetara u promjeru.

Foto: Dreamstime

- Bila je veličine novorođenčeta, nije ni čudno da su ljudi mislili da sam trudna. Kad sam stigla kući, započela sam proces oporavka. Svi smo osjetili olakšanje zbog toga što ću uskoro opet biti na nogama i što ćemo moći nastaviti sa životom. No, samo dva tjedna kasnije pozvali su me u bolnicu i rekli da je biopsija pokazala da je bio u pitanju rak, kaže Rachel. Ipak, kako su nakon CT-a i magnetske rezonance liječnici bili uvjereni da su uklonili sve tragove bolesti, dogovorili su joj samo termin za kontrolu i skeniranje u travnju, bez ikakvog liječenja, dakle bez zračenja ili kemoterapije koje bi trebala primiti u međuvremenu.

- Htjela sam vjerovati da se pomalo oporavljam i vjerovati u liječnike, no onda sam počela osjećati bolove u leđima i utrnulost u nogama. Vratila sam se u bolnicu, vjerujući da je problem u išijasu, no magnetska rezonanca je pokazala da se rak proširio, priča žena.Dodaje kako su svi bili zapanjeni te da je uvjerena da se to moglo spriječiti da su liječnici reagirali na vrijeme. Njen suprug je ubrzo nakon toga podijelio priču na društvenim mrežama, nakon čega je doslovno preplavljen porukama žena koje su imale slično iskustvo.

Foto: Dreamstime

- Bio sam ljuti i objavio sam Rachelinu priču, a onda su se počele javljati brojne žene koje su čekale na uklanjanje fibroma dok nije postao kancerogen, kaže Michael Thomas. Oboje unatoč svemu nastoje ostaju pozitivni te vjeruju da je Rachel dovoljno jaka da se izbori protiv raka, dok uprava lokalne sveučilišne bolnice u kojoj se Rachel liječi poručuje da su podaci pacijentice tajni te zato ne žele govoriti o tome što je pošlo po zlu javno, već će sve raspraviti u direktnom kontaktu s obitelji.

Inače, miomi se češće javljaju kod pretilih žena, jer prekomjerna tjelesna težina povećava razinu estrogena u tijelu. Među simptomima koji upućuju na fibroidne tvorevine su bolne i obilne menstruacije, koje mogu dovesti do anemije, pa onda i umora, letargije, brzog umaranja i kratkog daha. Na fibrom treba posumnjati i kad se javljaju bolovi te nadutost i nelagoda u želucu, kao i bol u donjem dijelu leđa i nogama. Na to mogu upućivati i često mokrenje i konstipacija, ukoliko fibroidi pritišću unutarnje organe, te bol ili nelagoda tijekom seksa. Vrlo rijetko se razvijaju u kancerogene tvorbe, odnosno rizik od toga je oko 0,2 posto.