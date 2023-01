Rekli su joj da je 'predebela' da bi bila model, a ona sad pozira u bikiniju za slavne brendove

Sharon Clawson (26) dugo je patila od negativnog samopouzdanja i suočavala se s okrutnim komentarima o svojoj težini tijekom odrastanja. Iako su joj govorili da je 'predebela za model' sada radi za neke od najvećih svjetskih modnih marki.

Sharon je bila odlučna da uspije u svom cilju te je odustala od fakulteta kako bi radila na svojoj karijeri modela. Ubrzo je potpisala ugovor s manekenskom agencijom BTWN – i od tada ne staje.

Pojavljivala se u reklamama vrhunskih brendova kao što su Skims, Good American, Sephora, H&M i drugi.

- Odlučila sam prestati mrziti sebe i voljeti svoje tijelo, a ne samo postojati u njemu. Nema smisla mrziti nešto što ne mogu u potpunosti promijeniti - izjavila je.

Priznala je da je nekada dopuštala da negativni komentari dopiru do nje. To ju je dovelo do toga da ide u teretanu 'iz pogrešnih razloga' i juri za nedostižnim brojem na vagi. Međutim, kasnije je shvatila da njezine obline ne znače da nije zdrava.

Sada pozira u bikiniju dok ga je prije uvijek izbjegavala.

- Svatko tko sumnja u svoje ambicije, za vas ima mjesta u kreativnom svijetu - poručila je, a prenosi Daily Star.

