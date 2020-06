Rekonstrukcija Cezarove glave

Nizozemska antropologinja i arheolog napravili su rekonstrukciju glave Julija Cezara i predstavili je u prošlog tjedna u Nacionalnom muzeju antika u Leidenu, u Nizozemskoj

<p>Trodimenzionalna rekonstrukcija glave Julija Cezara otkriva kako je vjerojatno izgledao poznati rimski vođa tijekom života te otkriva neobične proporcije njegove glave. Prikaz rekonstrukcije vladarove glave otkriven je tijekom prošlog tjedna u Nacionalnom muzeju antika u Leidenu, u Nizozemskoj, i sklopu promocije nove knjige arheologa <strong>Toma Buijtendorpa</strong>. </p><p> Udruživši se s arheologom i fizikalnom antropologom <strong>Majom d'Hollosy</strong>, dvojac je snimio 3D sken dvaju drevnih mramornih poprsja s njegovim prikazom. Koristili su i portrete s rimskih novčića za popunjavanje onih Cezarovih obilježja koja su im nedostajala, poput njegovog nosa i ušiju.</p><p>Nakon skeniranja, d'Hollosy je upotrijebio glinu i silikon kako bi mu dao lice sa gotovo crnim očima i povučenom linijom kose. </p><p>- Nisam htio da izgleda sretno i prijateljski. On je bio general koji se bavio leševima - rekao je d'Hollosy. </p><p>Rekonstrukcija pokazuje i 'ludu izbočinu' na Cezarovoj glavi. Još uvijek je pomalo misterij zašto je njegova glava poprimila taj oblik, Dugo se vjerovalo da je Cezar rođen putem carskog reza.</p><p>No, to je uglavnom odbačeno, jer su takve operacije u njegovo doba provođene samo na mrtvim ili umirućim majkama tijekom porođaja, a postoje mnogi navodi kako je Cezarova majka Aurelia bila živa i u njegovoj odrasloj dobi. </p><p>S druge strane, poremećaji živaca bili su relativno česti. Lubanja novorođenčeta ima vrlo tanku kožu i svaka sila primijenjena na bebinu glavu može rezultirati iskrivljenjem, pa i takvim ispupčenjem. Često se te deformacije vrate u normalu u kratkom vremenu, no ako se ne liječe, mogu postati trajno oštećenje. </p><p>Postoje povijesni izvještaji o tome da se u rano doba mijenjaju lubanje djece širom svijeta, od Srednje Amerike do Europe do Azije. Arheolozi uključeni u obnovu Cezarove glave vjeruju da je ona deformirana vjerojatno uslijed prirodnih uzroka. </p><p>- Liječnici kažu da se tako nešto događa kod teškog poroda. To ne možete izmisliti kao umjetnik. A realistični portreti tad su bili u modi - kaže Buijtendorp. Cezarovo poprsje izloženo je u muzeju do kolovoza, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/editors-blog/3d-reconstruction-of-julius-caesars-head-reveals-rulers-odd-feature/?fbclid=IwAR3oMljZ6y4QfJdQfp_3JBiKpTX9wWOuoaBl3pxGf8z2OI5-l0k_E1PV0OU">IFL Science.</a></p>