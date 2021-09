Toliko vremena provodimo na internetu da počinjemo objavljivati svakakve stvari iz privatnog života ne gledajući kako bi one mogle utjecati na nas, našu budućnost i možda posao. Nažalost, to može imati veliki utjecaj.

Greške koje ljudi rade na društvenim mrežama, a trebalo bi ih izbjegavati:

1. Mislite da LinkedIn i stranice za upoznavanje služe istoj svrsi

'Prije nekoliko dana otvorila sam svoj LinkedIn račun i naišla na poruku predsjednika Uprave velike tvrtke u kojoj mi je pohvalio izgled. Osim toga rekao mi je što voli raditi u slobodno vrijeme i predložio mi da se upoznamo na večeri u New Yorku. Nakon što sam razočaranje podijelila sa svojim suradnicima, obavijestila sam ga da LinkedIn nije stranica za upoznavanje i blokirala sam ga', otkrila je za YourTango autorica Brenda Della Casa svoj primjer.

Ovo što je Brenda navela je nažalost normalna pojava na poslovnim web mjestima koji ne služe za upoznavanje. Mnogi tu priliku iskorištavaju kako bi pronašli simpatiju ili partnera s kojim će izlaziti. Ne smijete zaboraviti kako se takve stvari ne bi smjele raditi na LinkedInu jer ta društvena mreža zasigurno nije stranica za upoznavanje već poslovno web mjesto.

2. Selfie slike koristite kao profilne

Svatko poznaje nekoga tko dobro fotografira ili se bavi fotografijom. Ako ne znate sami sebe normalno fotografirati već je jedino što znate snimiti selfie, otiđite kod nekog da vas fotografira kako biste imali normalnu sliku profila. Selfije ostavite za Snapchat.

3. Dopuštate da vaše raspoloženje određuje što ćete objaviti

Ako ste ljuti na svog bivšeg, klijenta ili kolegu, nemojte to objavljivati na društvenim mrežama u bilo kojem smislu. Nekad ljudi iz ljutnje stavljaju uvredljive objave, fotografije s citatima upućenim toj određenoj osobi ili stavljaju pjesme koje opisuju kako se osjećaju.

4. Ne pazite što objavljujete na drugim stranicama

Uvijek morate paziti što objavljujete i komentirate na drugim društvenim mrežama jer nikad ne znate tko vas prati i tko bi mogao što podijeliti s drugima - pogotovo ako se javljate ili komentirate nekog tko ima više pratitelja.

5. Objavljujete previše svojih slika

Moramo priznati kako je to Kardashiankama dopušteno, ali ako vi skoro pa svaki dan postavljate jednu ili više slika ljudi bi mogli pomisliti da ste zaljubljeni sami u sebe pa bi vas možda mogli i krivo shvatiti.

6. Seksizam, crni humor, govor mržnje, rasizam..

Zabavite se i pokažite svoj humor, ali neka vaš sadržaj bude profesionalan kako vas ne bi netko prozvao. Nemojte se koristiti nekim forama koje neposredno vrijeđaju nekog ili nešto.

7. Korištenje samo velikih slova

Ispast će kao da ste bahati, arogantni i bezobrazni. Pišite normalno.

8. Objavljujete koji alkohol volite

To svakako ne biste smjeli raditi jer to nije profesionalno, a ni pametno. Posebice ako imate poslodavca ili kolege na društvenim mrežama, piše Your Tango.