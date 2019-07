Ribafish je zaboravio slabost i umor kada je vidio mališane

Evo ga, evo ga. Stigao je Ribafish, uzbuđeno su ponavljala djeca okupljena na obali. Utrčavala su u vodu ne bi li što prije došla do njega. Pratili su ih roditelji, vadili su se mobiteli, snimalo se...

Ribafish je jučer stigao na Brač. Dan je bio divan. Zaboravio je umor čim je ugledao vedra dječja lica kako ga gledaju širom otvorenih očiju. Nasmijao se pa sjeo između njih i krenuo strpljivo odgovarati na njihova pitanja.

Opisao je kako ga je tijekom plivanja odjednom uhvatila neka slabost. Morao je nakratko stati, ali nikako odustati.

- I tada, nakon 600 metara - slabost. Nešto me napuhalo i morao sam stat. Umor, tijelo, mozak, stres, sve skupa... Nemam pojma, ali stiščem zube i nastavljamo. Srećom, vraćam se u ritam, more se smiruje i zahvaljujući Toniju lovimo fantastičnu brzinu od 2.3 čvora. Kilometar i pol prije cilja iz nekog niotkud pristiglog broda u pratnji hrpe djevojčica iskače Zadranin Matija i dolazi s nama do otoka broj 13! I Brač je naš - opisao je Domagoja Jakopovića Ribafish jučerašnju avanturu.

Stigao je na Zlatni rat gdje su ga jedva dočekali. Nasmijana djeca su se okupila oko njega, oko 120 njih, a i odrasli su ga znatiželjno gledali. Mnogi su ga grlili kao što bi zagrlili starog, dobro poznatog prijatelja. Riječi podrške i pohvale pljuštale su sa svih strana.

- Upoznali smo i hrabre ljude iz Udruge Brački pupoljci i dogovorili nove suradnje za poboljšanje života na našim otocima, izljubili sto poznatih i opet bili sretni jer mislimo da radimo nešto lijepo i dobro - rekao je Ribafish.

U Udruzi Brački pupoljci kažu da su ga s nestrpljenjem čekali.

- Napokon, priča o jednoj posebnoj ljubavi stigla je na Brač, na omiljeni otok i plažu jednog posebnog djećaka u čiju čast pliva ovaj izuzetno hrabri otac ❤️ U ime Pupoljaka zahvalili smo mu od srca što je ovu dionicu posvetio baš našoj udruzi i borbi za #nestozbiljavazno, te mu zaželili mirno more u nastavku ove posebne avanture - napisali su na svojoj Facebook stranici.

Ribafish je opisao kako bi današnji dan trebao izgledati.

- Danas puno vozimo do Milne i malo plivamo do Šolte u društvu deset vaterpolista, spasilaca i svih živih kroz Splitska vrata u 07.30. Doček je u Nečujmu na plazi u 10.00, hvala vam svima što živite - rekao je ovaj hrabar čovjek.

RokOtok - kako je projekt nastao

Na Facebook stranici RokOtok opisano je kako je ovaj hvale virjedan projekt nastao i koji mu je cilj.

'RokOtok je nastao u spomen na Roka, dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Njegov otac Domagoj Jakopović, kojeg ćemo dalje zvati jednostavno Riba, odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

Cilj projekta je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost, interese i istraživački duh.

A upravo kroz igre i aktivnosti s roditeljima, planira djecu učiti o kulturnoj i prirodnoj baštini svakog otoka koji posjeti.

Zaplivajte s Ribom, družite se s djecom i budite i vi dio RokOtoka - lijepe i plemenite priče u koju su pozvana sva djecu bez obzira na dob, tate i mame, bake i djedovi… i svi koji su još uvijek djeca u srcu i duši.'