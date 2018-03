Ribe će pričati pod prisilom, a Djevice će šutjeti i promatrati

1. Djevica

Djevice imaju tendenciju biti tiho i slušati što drugi pričaju, osobito kad su u velikom društvu. Nije da one nemaju ništa za reći, nego radije će pažljivo slušati što drugi imaju za reći. Njihova logika je da može netko drugi popuniti tišinu.

Djevice znaju kako slušati, za razliku od većine ljudi one ne čekaju da drugi završe već stvarno slušaju što tko priča i uz to proučavaju neverbalne znakove. Možda neće skakati od sreće kad vas vide, ali će pozorno s interesom slušati što imate za reći.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

2. Bik

Bik je fantastičan primjer nekoga tko je socijalan i rezerviran istovremeno. Obožavaju izlaske, zabave i biti u velikom društvu, ali nema potrebu sudjelovati u svim društvenim aktivnostima koje se događaju. Sposobni su naći zajednički jezik s različitim ljudima, ali rijetko s njima dijele detalje svojeg života.

Bik se nikad neće dovesti u situaciju da je "previše" rekao. Oni mogu biti jaki i tihi ili centar zabave - spajaju vatru i led, i to je dio njihovog šarma, piše Your Tango.

3. Jarac

Jarac je poznat po tome da je oprezan i strpljiv, što ljudi često miješaju sa zatvorenošću. Oni uvijek promisle prije nego što nešto kažu ili naprave, a ponekad se odlučuju uopće ne reagirati zbog čega ljudi oko njih znaju misliti da su pasivni. Oni će radije čekati, nego riskirati pogrešan potez.

Jarci mogu biti jako društveni, ali imaju potrebu i za samoćom kako bi izbacili dnevne frustracije i opustili se. Većini Jaraca je potrebno neko vrijeme da se opuste s nekim, najviše zato što žele biti sigurni da to neće kasnije požaliti. Ali kad se opuste, Jarci su jako humoristični i zabavni.

4. Ribe

Ribe su izuzetno osjetljive i ne žele svojim postupcima uzrujavati ljude oko sebe. Ponekad ljudi pretpostavljaju da zato što Riba nije poznata po dugim monolozima, da im je neugodno ili da su nezadovoljni.

Ali, uopće nije stvar u tome. One jednostavno ne dopuštaju biti prisiljene na komunikaciju. Riba može biti savršeno sretna promatrajući ljude, malo sanjareći i slušajući što drugi imaju za reći. One su introspektivne sve do trenutka kad se osjećaju prisiljene govoriti ili djelovati.

5. Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj tajanstvenoj prirodi pa bez obzira na emocionalni nemir koji možda upravo sada prolaze, postoji jako mala šansa da će to itko oko njih primijetiti. Oni si uzimaju vremena koliko trebaju kako bi procijenili koliko i kome će se otvoriti, te što su spremni o sebi otkriti.



Bez obzira na to koliko dobro netko poznaje Škorpiona, postoje neke stvari koje nikada neće saznati, zbog čega uvijek privlače pažnju i interes ljudi oko sebe.

6. Vaga

Vage su ponekad rezervirane, pogotovo u neugodnim situacijama. Inače Vage su jako emotivne, ali prije nego što pokažu svoje osjećaje one se moraju uvjeriti u postojanost i sigurnost odnosa s tom osobom.

Vage uživaju u društvu, ali su zatvorene, rijetko pokazuju svoje osjećaje, i još rjeđe dijele svoje stavove, a ako od Vage očekujete velike ljubavne geste - zaboravite. Međutim, s vremenom, kako su sve sigurnije u svoje odnose, Vage sve više i više pokazuju svoje prave osjećaje.