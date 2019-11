Ribe i Škorpioni vole samoću, a Lavovi bi izludjeli stalno u kući

Ovan – ne može biti na miru

Pripadnici ovog znaka trebaju ljude, ne mogu dugo mirovati na jednom mjestu. Treba im akcija, izazov, interakcija s drugima i uvijek su tamo gdje se nešto događa. Vole bučna mjesta, a tišina ih ponekad čini nervoznima. Stoga kad se i nađu u prostorima samoće paze da ih ne ‘ulovi’ tišina, pa obično upale televizor ili radio kako ne bi čuli vlastite misli. U ovom znaku ima i mnogo hiperaktivaca koji su u tišini jedino kad utonu u san. Čim ujutro otvore oči, u dan ulaze dinamično i energično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bik – hedonistička usamljenost

Bik je uvijek spreman razmaziti sam sebe i prepustiti se užicima. Stoga kad su sami uvijek nađu nešto što će ih učiniti zadovoljnima, pa makar se radilo samo o ležanju na njihovom udobnom trosjedu. Oni mogu satima šutjeti i ne trebaju im nužno drugi ljudi da bi bili sretni. Trenutke samoće rado će provesti u šetnji prirodom, radeći u vrtu ili u njihovom omiljenom mjestu u stanu, a to je kuhinja. Kroz odmor i samoću Bik se liječi i oporavlja od napornih aktivnosti tijekom dana.

Foto: shutterstock

Blizanci – nikad sami

Osobe ovog znaka spadaju u red onih koji se groze samoće, stoga kad shvate da im prijeti dulje vrijeme usamljenosti, odmah kreću u organiziranje aktivnosti i zvanje prijatelja koji će im u tim planovima praviti društvo. Ako su pak osuđeni da budu u kući, računalo i mobitel će biti njihov prozor u svijet. Prisutnost na društvenim mrežama otklonit će svaki osjećaj usamljenosti – slat će na Facebooku zahtjeve za prijateljstvo, prijateljima šaljive poruke ili se pak uključiti u neku od mreža za spajanje ljudi.

Foto: Dreamstime

Rak – tišina puna osjećaja

Iako najviše vole biti s ljudima s kojima se osjeća blisko i povezano, Rak nema ništa niti protiv samoće. No u takvim trenucima zna im biti i teško jer ih preplavi njihova emocionalnost, a ako nisu u dobroj psihičkoj formi, lako se i rastuže. Navru neke uspomene, sjećanja… Nekad samoća za njih može imati i učinak katarze. Imaju priliku otpustiti nešto iz svog života, zatvoriti vrata iza prošlosti, osjetiti ono što ih ponekad plaši i bolje razumjeti svoju kompleksnu osjećajnost.

Lav – samoća pod kontrolom

Nisu od onih koji uživaju u samoći. Lavovi su jako društveni i uvijek u potrazi za zabavom. Uživaju u noćnom životu, osobito vikendom. Pohode i kino, kazalište, koncerte, zapravo koriste svaku priliku da pobjegnu iz kuće. No kad ostanu sami, neće dopustiti da ih to oneraspoloži.

Foto: Dreamstime

Pustit će si neki dobar film i zaboraviti na tišinu koja ih okružuje. Nekad će i nazvati bliskog prijateljima i potrošiti vrijeme komentirajući zajedničke poznanike ili pak što ima novo u svijetu slavnih. Lavovi znaju svoju samoću staviti pod kontrolu.

Djevica – odmak od svega

Iako svakome trebaju ljudi, pa tako i pripadnicima ovog znaka, oni ipak neće imati ništa protiv toga da ostanu sami. Dapače ponekad im je to i neophodno kako bi se odmorili od interakcija s drugima koje im nekad znaju biti i naporne. Kad su sami, planirat će ispunjenje predstojećih obaveza, prihvatiti se pospremanja stana ili uzeti u ruke neku dobru knjigu i potrošiti vrijeme do odlaska na počinak. No najteže im je kad ostanu sami i krenu razmišljati. Tada mogu upasti i u tjeskobu.

Vaga – sve samo ne samoća

Vaga je uvijek gladna prisutnosti drugih ljudi i društvena interakcija neophodna joj je kao i zrak koji udiše. Stoga samoća za nju i nije nešto s čim se zna najbolje nositi.

Foto: Shutterstock

Ulovi je neko nezadovoljstvo, ima osjećaj da nešto propušta i da se drugi sigurno negdje dobro zabavljaju dok njoj vrijeme prolazi u ništa. Stoga će nekad pristati izaći i s osobama s kojima se ne voli družiti. Ako pak nema nikoga tko bi joj mogao praviti društvo, otići će u nekih šoping centar, potrošiti nešto novca na odjeću i navečer smireno zaspati.

Škorpion - otkriva sebe

Trenuci izoliranosti od drugih vrlo su važni za Škorpiona jer on to vrijeme koristi za introspekciju i regeneraciju. Uvijek ima nešto što ka zaokuplja i s čim će popuniti vrijeme koje provodi sam sa sobom.

Foto: Dreamstime

Samoća mu pomaže da sredi misli i shvati koje ciljeve dalje želi ostvariti, a koristi mu dobro i u preispitivanju vlastitih postupaka i odluka. Nekad se toliko zna zadubiti u vrijeme koje posvećuje sebi da u potpunosti zaboravi na vanjski svijet. Škorpion je jedan od onih znakova koji znaju što činiti sa samoćom.

Strijelac – samo da nije dosadno

Osobe ovog znaka se ne opterećuju samoćom, dapače vide u njoj prostor za ostvarenje nekih ideja i planova koje zapostavljaju zbog prezaposlenosti ili manjka vremena. Nije od onih koji će iskoristiti to vrijeme za odmor, već će pronaći nešto što će ga zaokupiti i intelektualno angažirati. No duža razdoblja samoće mogu mu postati teretna jer mu nedostaje razmjena s drugim ljudima. A može mu postati i dosadno. Voli podijeliti neke svoje misli i ideje s drugima i čuti što oni misle o tome.

Foto: Dreamstime

Jarac – radna samoća

Biti sam ili biti među ljudima, kod njega i nema neke razlike. Dapače, ako može birati radije će izabrati druženje sa samim sobom jer tada može revidirati i nadopuniti listu svojih dužnosti, završiti poslove koje nije stigao ili neke obaveze podmiriti ranije nego što je to planirao. Slobodno vrijeme gotovo da za njega ne postoji, uglavnom ga koristi za spavanje ili surfanje po internetu. No ne vidite li svog Jarca duže vrijeme, provjerite kako je. Oni su obično povlače u samoću kad su tjeskobni.

Vodenjak – planovi za samoću

Vodenjaci rijetko samuju. Takve su prirode, uvijek okruženi ljudima. I uvijek će imati nekoga koga mogu nazvati i dogovoriti odlazak na kavu ili piće. Prostori samoće nekad ih mogu i plašiti jer ih suočavaju s nekim mislima koje ne žele misliti ili s nekim situacijama od kojih se trude pobjeći. Stoga ako vas Vodenjak pozove da mu dođete u posjet, znajte da pokušava pobjeći od tišine koja ga okružuje. No kad se osami svojom voljom, to znači da je zaokupljen nekim aktivnostima i planovima koje voli raditi samostalno, bez uplitanja drugih ljudi.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Ribe – bijeg u svijet snova

Pripadnici ovog znaka nekad djeluju pomalo odsutno, kao da nisu uvijek prisutni. Pogled im negdje odluta i na njima se vidi da nije tu, već tko zna gdje. Oni su jedni od onih koji mogu biti sami i među hrpom ljudi. Sposobni su se isključiti iz onoga što ih okružuje i pobjeći u neki svoj svijet u koji rijetko tko ima pristup. Kada su fizički sami, često stvaraju nešto, pišu, čitaju, slušaju glazbu. Napune kadu mirisnim uljima, zapale svijeće…oni znaju uživati u samoći.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM