Riječi u životopisu zbog kojih vjerojatno nećete dobiti posao

Ako tražite posao i trenutno radite na ažuriranju životopisa, onda biste trebali obratiti pažnju na riječi koje koristite jer postoje neki pridjevi koje šefovi ne vole vidjeti u životopisima

<p>Mnoge tvrtke ozbiljno pogađa pandemija Covid-19, pa se nažalost mnogi ljudi suočavaju s otpremninama i nezaposlenosti. To znači ponovno pisanje životopisa koji će se ažurirati i slati potencijalnim poslodavcima, ali s obzirom na to da je konkurencija jaka, isplati se izbjeći sve što bi moglo iziritirati potencijalne poslodavce.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dijana i Ivana rade u novoj vatrogasnoj postrojbi u Novskoj</p><p>Resume.io, koji pruža resurse za lovce na posao, konzultirao se s 562 menadžera za zapošljavanje u nekoliko popularnih industrija u Velikoj Britaniji, kako bi otkrili najčešće korištene riječi u životopisima koje im se najviše ne sviđaju. Iznenađujući 71 posto menadžera koji zapošljavaju nisu obožavatelji kandidata koji u svom životopisu koriste riječ 'motivirani'.</p><p>'Strastveni' se također našao na listi zabranjenih riječi. S više od 4.000 analiziranih životopisa, više od 50 posto radije bi da kandidati odustanu od te riječi.</p><p><strong>Menno Olsthoorn</strong>, glasnogovornik Resume.io komentirao je: 'Na burnom tržištu rada kandidati trebaju učiniti sve što mogu kako bi bili jedinstveni. U nastavku pročitajte još neke riječi koje nisu poželjene u životopisu:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1294241" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2016-47/razgovor_45228521_l.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Kako smanjiti upotrebu ovih omraženih pridjeva?</h2><h2>Ne pretjerujte</h2><p>Radi se o konkurentnom tržištu rada, tako da je logično da želite svoje vještine opisati boljima nego što jesu. Ali ako napišete da ste 'sjajni' u vještini kada ste samo na 'dobrom' nivou, to će vam samo vama uzrokovati tugu. Naročito ako dobijete posao i poslodavac shvati da i niste toliko sjajni kao što ste tvrdili.</p><h2>Nemojte se pretjerano oslanjati na pridjeve</h2><p>Dobro napisani životopis vas ne čini odmah najboljim kandidatom, sve je u kvaliteti, a ne količini. Dakle, nemojte svoj životopis natrpati laskavim pridjeva. Koristite ih tamo gdje mislite da će vam zaista pružiti konkurentsku prednost.</p><h2>Navedite primjere postignuća</h2><p>Jednostavno je nabrojati tonu vještina bez ikakvih dokaza, ali poslodavac bi se mogao zapitati jeste li ih izmislili. Dakle, umjesto toga koristite rezultate i dostignuća iz prošlih profesionalnih i osobnih iskustava kako biste pokazali one 'izvrsne komunikacijske vještine', ili 'sjajne radne sposobnosti u timu', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8554217/Youre-hired-Avoid-CV-buzzwords-boost-employability-prospects.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>