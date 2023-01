Riješite ovaj test s partnerom i vaš seksualni život može postati bolji nego što je to ikada bio

Ako je jedan od vaših ciljeva za novu godinu obnoviti svoj intimni život, razmislite o jednoj popularnoj aktivnosti koju seksualni terapeuti često preporučuju parovima koji žele istražiti svoje želje u seksu - 'popis da/ne/možda'.

'Popis da/ne/možda'

Ovaj popis je aktivnost osmišljena kako bi pomogla partnerima da istraže i podijele svoje erotske interese, uključujući ono što bi rado željeli isprobati, što već znaju da vole iz prošlih iskustava i što ne žele.

Savršen je za parove koji žele naučiti o međusobnim fantazijama i vidjeti koja područja interesa među njima postoje.

Dakle, kako popis funkcionira?

Prvo, svatko će dobiti svoju osobnu kopiju dugog popisa seksualnih aktivnosti, fantazija i fetiša, dodataka i još mnogo toga.

Postoji mnogo verzija popisa, koje možete pronaći i na internetu, ali neke od mogućih stavki koje bi se mogle pojaviti na popisu uključuju: analni seks - prljavi razgovori - izrada videa - seks u troje - javni seks - uzajamna masturbacija - BDSM - vezivanje - igranje uloga - seks na otvorenom - erotska masaža - gledanje porno filmova zajedno - razne seksualne igračke...

Popis se, naravno, nastavlja i može biti puno detaljniji.

Pored svake stavke imate priliku napisati svoju razinu osobnog interesa:

Da - sviđa mi se to ili bih to želio isprobati

Ne - nije za mene, nisam otvoren za to

Možda - moglo bi me zanimati s više razgovora, informacija ili u specifičnoj situaciji

Neke verzije popisa također sadrže četvrtu opciju - otvorenost za maštanje o tome, ali ne i stvarno činjenje - što je važno i često korisna razlika 'jer mnoge uzbuđuje ideja o određenim radnjama, ali ne bi to zapravo htjeli učiniti', objašnjava seksualna terapeutkinja Jesse Zimmerman.

Svatko treba ispuniti svoju kopiju popisa zasebno i nasamo - a privatnost je ovdje ključna jer se želite osjećati otvorenima za potpuno iskrene odgovore bez osjećaja da ste pod utjecajem načina na koji vaš partner reagira na određenu stavku.

Nakon što svatko sam ispuni svoj list, tada ćete se okupiti kako biste zajedno pregledali svoje odgovore i potražili područja preklapanja koja možete zajedno istražiti ako tako želite.

Zašto ovo vole seksualni terapeuti?

Ovu aktivnost često preporučuju seksualni terapeuti jer omogućuje partnerima da jednostavno upoznaju najintimnije želje onog drugog, izlaže ih novim idejama o kojima možda nisu razmišljali, ali ih smatraju intrigantnim, i daje im jednostavan način da pokažu interes o kojem možda do sada nisu mogli razgovarati.

- Mislim da su ovo prekrasni alati za istraživanje erotskih interesa, ali još su bolji za otvoren razgovor - dodaje Zimmerman.

Osim što je izvrstan izvor inspiracije, možda najveća prednost jednog ovakvog popisa je to što jednostavno otvara linije komunikacije.

Parovima ponekad mogu proći godine, a da nikada smisleno nisu razgovarali o svom seksualnom životu, a to im čini veliku medvjeđu uslugu.

Istraživanja pokazuju da oni koji više razgovaraju o seksu obično imaju bolji seksualni život, dok oni koji imaju manje seksualne komunikacije manje uživaju u svom seksualnom životu.

- Ako niti jedan partner ne zna koja su očekivanja, želje ili potrebe onog drugog u vezi sa seksom, nema puno šanse da ga stalno poboljšavamo - rekla je seksualna terapeutkinja Holly Richmond.

Parovi koji razgovaraju o seksu mogu imati bolji, uzbudljiviji seks što su dulje u vezi, što je upravo suprotno od onoga što nam je rečeno da vjerujemo - da seks postaje sve gori ili dosadniji što ste dulje zajedno.

Drugim riječima, ključ održivog i dobrog seksualnog života je - volja za sjesti i razgovarati o tome.

'Popis da/ne/možda' jedan je jednostavan i prilično zabavan način za početak.

Savjeti za obavljanje aktivnosti u paru

Pronađite, ili osmislite, primjerak popisa koji vam odgovara.

- Preporučujem da ovu vježbu tretirate kao početak rasprave, sa znatiželjom i bez osuđivanja - napominje Zimmerman. To isključuje osuđivanje partnera i osuđivanje sebe. Istraživanje seksualnih interesa s partnerom može biti iznimno zabavna aktivnost, ali može biti i ranjiva stvar.

Ostanite otvoreni i pomirljivi jedno s drugim dok razgovarate o vlastitim popisima, a istovremeno glasno govorite o svojim granicama i poštujte granice onog drugog.

I zapamtite - odnos postaje sigurniji i čini se sve bližim i toplijim što ste više u mogućnosti jedno drugome s lakoćom reći 'ne' - to vas zbližava svaki put kad to učinite. Također, ništa od ovoga s popisa ne znači da to morate učiniti, podsjeća Zimmerman, bez obzira što ste odgovorili.

- U svakom slučaju, možete razgovarati o tome što je privlačno u određenim seksualnim aktivnostima ili što nije i pod kojim bi vam okolnostima bilo zanimljivo - naglašava.

Popis je lagan, jasan, ali poučan način da započnete razgovor s partnerima o stvarima koje vas oboje uzbuđuju. Predložite ideju svom partneru da vidite bi li bio zainteresiran za ovo na sljedećem spoju, a zatim se zajedno uključite otvorenog uma i raspoloženi za razigrano istraživanje, donosi MBG.

