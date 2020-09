Riješite se nadutosti pritiskom određenog mjesta na trbuhu

Sve što trebate je masirati prstom određenu točku na tijelu u trajanju od dvije do tri minute - osjećat ćete se bolje, riječit ćete se nagomilanih plinova u crijevima i neugodnih bolova

<p>Postoje zapravo tri točke na trbuhu koje pomažu da se riješite nadutosti i ostalih neugoda koje to nosi sa sobom. Prva točka se nalazi iznad pupka, a pronaći ćete je tako da položite dlan iznad pupka i gdje prsti završavaju - tamo je pravo mjesto.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Akupresurne točke na tijelu:</p><p>Kada ste je pronašli, krenite je kažiprstom lagano masirati u smjeru kazaljke na satu. Potom promijenite smjer - masirajte obrnuto od kazaljke na satu. Neka masaža traje dvije do tri minute.</p><p>Ova masaža će vam pomoći stanjiti struk tako što više neće biti nadut kao prije, spriječit će zadržavanje vode u tijelu, a zaustavit će i bolove koje izaziva nadutost.</p><p>Druga se nalazi četiri prsta točno ispod pupka. I ovu točku potrebno je prstom masirati u smjeru kazaljke na satu i obrnuto u trajanju dvije, tri minute. Ova masaža ciljano vas oslobađa vjetrova u crijevima koji izazivaju nadutost i tako vam trbuh postaje ravniji.</p><p>Treća točka nalazi se jedan prst iznad pupka (oko centimetar do centimetar i pol), a masira se na jednaki način kao i prve dvije. Masaža ovog mjesta pomaže riješiti se vjetrova još brže te ubrzava rad crijeva.</p><h2>Pripazite i na ove stvari želite li izbjeći nadutost:</h2>