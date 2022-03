Unatoč mišljenju suprotnosti se rijetko privlače, a još rjeđe mogu izdržati dugu vezu. Za uspjeh veze presudno je slaganje karaktera, zajednički interesi, a i zrelost obaju partnera. Žene često padaju na 'opasne' tipove. Opsjednutost opasnim tipovima najčešće je tek faza odrastanja ili simptom ozbiljnijih problema. S godinama žene nauče cijeniti odanost, sigurnost i kvalitetnu komunikaciju.

Dobrice’ koji nisu imali sreće kod žena često pokušavaju glumiti loše dečke, no to ne bi trebali činiti. Nije istina da žene vole bezobraznike, nego ih odbijaju ‘mlakonje’ koji se ne znaju zauzeti za sebe, dopuštaju da ih drugi maltretiraju ili odlučuju umjesto njih.

Naravno, nemaju sve žene istu viziju idealne veze.

Ovaj test otkriva kakvi vam se muškarci sviđaju. Saznajte jeste li romantičarka, ovisnica o strasti ili djevojka iz susjedstva.

1. Tko bi bio vaš idealan partner?

A) Daniel Craig

B) Colin Farrell

C) Tom Hanks

2. Kako najčešće privučete muškarca?

A) Pravim se nedostupna

B) Nepredvidljiva sam

C) Ugodno sam društvo

3. Kako bi izgledao vaš idealan spoj?

A) Večera u restoranu uz svijeće

B) Izlazak u noćne klubove

C) Gledanje filma uz kokice

4. Kad je riječ o seksu, što vam se najviše sviđa?

A) Masaža i predigra uz svijeće

B) Brzi seks na čudnome mjestu

C) Seks u udobnom položaju

5. Najvažnija kvaliteta koju muškarac mora imati jest...

A) Biti romantičan

B) Biti uzbudljiv

C) Biti dobar prijatelj

6. Prijateljice vam najčešće govore da...

A) Imate prevelika očekivanja

B) Imate preniske standarde

C) Jednostavni ste

7. Najvažnije što muškarac može dati u vezi je?

A) Snaga i pouzdanost

B) Seksualna kemija

C) Prijateljstvo

8. Tko bi trebao napraviti prvi potez?

A) Muškarac, naravno

B) Nije važno, samo da se krene

C) Oboje trebaju pokazati interes

9. Što želite od dugotrajne ljubavne veze?

A) Srodnu dušu

B) Čovjeka od akcije

C) Ravnopravnog partnera

10. Kako reagirate ako vaš partner ima problem?

A) Neka razgovara s prijateljem

B) Pomognem mu

C) Pružim mu rame za plakanje

11. Koji je najvjerojatniji razlog da muškarac prekine s vama?

A) Suviše sam tajanstvena

B) Suviše sam zahtjevna

C) Ja sam mu kao sestra

12. Kako znate da su vaši osjećaji postali ozbiljni?

A) Osjećam se obožavanom

B) Opsjednuta sam njime

C) Možemo razgovarati o svemu

Rješenje: Zbrojite odabrane odgovore i zbrojite imate li najviše odgovora pod A, B ili C.

Prava romantičarka

Najviše odgovora A: Volite kad vas netko mazi, pazi i divi vam se. U vezama ste pomalo staromodni - on mora biti lovac, a vi tajanstveni. Privlače vas muškarci poput Face iz “Seksa i grada” koji znaju gdje vas izvesti i kako vam udvarati. Uz njih se osjećate privlačnima. No galantni muškarci nisu idealan izbor - mogu biti površni jer se trude stvoriti iluziju savršenstva. Idealan muškarac za vas je netko tko je istodobno romantičan i spreman razgovarati o svojim osjećajima. Trebate shvatiti da to nije znak slabosti, a i naučiti se brinuti za sebe.

Ovisnica o strasti

Najviše odgovora B: Vaš je život vrlo buran, prožet usponima i padovima. Ako vas muškarac istodobno ne uzbuđuje i iskušava, brzo vam postaje dosadno. Očekujete da veza bude vrlo strastvena. Kod muškaraca često “padate” na fizički izgled i seksualnu kemiju, a slabi ste i na “loše dečke”. No takvi bi mogli iskoristiti vaše slabosti i slomiti vam srce. Treba vam muškarac koji nije “papučar” koji bi vam brzo dosadio, ali ni “ženskar” kojem je stalo samo do jedne stvari. Srećom, još postoje oni koji su istodobno zabavni i zanimljivi, ali dobri u srcu.

Djevojka iz susjedstva

Najviše odgovora C: Dobrodušni ste i privrženi, a u vezama tražite i nudite sigurnost. Vrline poput ljubaznosti i pristojnosti su vam na prvome mjestu. Pomalo ste naivni pri procjeni tuđega karaktera jer uvijek vidite najbolje u drugima. Privlače vas pouzdani i dobrodušni muškarci, no takvima ponekad nedostaje samopouzdanja i sposobnosti da povremeno preuzmu odgovornost i kontrolu nad situacijom. Idealan muškarac za vas je onaj koji posjeduje kvalitete koje cijenite, ali istodobno želi ravnopravno partnerstvo i ne plaši se života.