Riješite test i saznajte što vam svakodnevno remeti ravnotežu

Svako od pitanja otkriva kako se snalazite u ravnoteži između životnih područja i na čemu bi trebali poraditi.

1) Svaki tjedan dio vremena posvetim isključivo sebi:

a) da

b) ne

2) Nije mi uopće problem reći "ne":

a) da

b) ne

3) Jasno mi je kakav roditelj želim biti:

a) da

b) ne

4) Mogu navesti svoje glavne životne vrijednosti:

a) da

b) ne

5) Znam oko čega se može, a oko čega ne može pregovarati:

a) da

b) ne

6) Osjećam se slobodno raditi sve onako kako ja želim:

a) da

b) ne

7) Djeci uvijek dajem sve od sebe:

a) da

b) ne

Tumačenje rješenja:

Svaki pozitivan odgovor donosi pet bodova, a nakon što ste riješili kviz i doznali koliko ste blizu idealu, koji zna kako balansirati obitelj, karijeru i vlastite potrebe, pročitajte objašnjenja za odgovore na svako pitanje. Doznat ćete što biste trebali promijeniti na svakom od životnih područja kako biste se potpuno ostvarili i kao čovjek i kao roditelj.

0 bodova: Što prije vam trebaju potpora, nadahnuće i izazov!

5-10 bodova: Na dobrom ste putu, ali ne smijete zaboraviti na svoje potrebe.

15-25 bodova: Imate gotovo savršen rezultat!

30 bodova: Samo vam još malo nedostaje da budete superroditelj!

35 bodova: Uzor ste svim roditeljima koji žele imati savršeno uravnotežen život.

1. Redovito odvajam vrijeme za sebe

Bilo da je to svaki dan ili jedanput na tjedan - rezervirate vrijeme isključivo za sebe jer se cijenite te znate da ste to zaslužili. Osjećate se dobro u vlastitoj koži jer se prema sebi ponašate kao i prema najmilijima - prepuni ste ljubavi i pažnje. Svaki roditelj to posebno vrijeme za sebe iskorištava drukčije - neki vježbaju, drugi slikaju, treći pišu dnevnik, kuhaju, šetaju parkom, uživaju u mirisnoj kupki, čitaju uzbudljiv roman...

2. Nije mi problem jasno reći “ne”

Kažete samopouzdano “ne” svaki put kad osjetite da netko ugrožava vaša uvjerenja i bezobrazno testira granice koje ste postavili. Zahvaljujući tome, imate dovoljno vremena i energije za najmilije te ono što vam je doista važno u životu.

3. Točno znam kakav roditelj želim biti

Kako biste bili sigurni kakav roditelj želite biti, važno je da dobro razmislite o prošlosti, preispitate odluke koje ste odlučili i pokušate zamisliti kako bi vam trebala izgledati budućnost. Također, bitno je da sve što radite ima neku svrhu.

4. Mogu nabrojiti svoje vrijednosti

Superroditelji znaju koje su životne vrijednosti koje ih vode kroz život. Nekima su zajedništvo, strast, dobra komunikacija, obiteljska toplina i ravnoteža na prvome mjestu, a drugima su bitniji smisao za humor, poštovanje, iskrenost...

5. Znam oko čega se pregovara

Čvrsto znanje o tome što treba vama, djeci, partneru i kolegama važno je da biste bili moćan roditelj. Nikad ne pregovarate oko bitnih stvari kao što su vrijeme koje želite provesti s djecom, odmoru, romantičnom izlasku sa suprugom...

6. Radim sve onako kako želim

Stvaranje vlastitih pravila zahtijeva puno energije i predanosti, no to je odlika dobrih roditelja. Oni se pridržavaju tih pravila, no istodobno su spremni učiti od drugih. Važno je očuvati vlastitu slobodu, ali i prihvaćati pametne savjete bliskih ljudi.

7. Dajem sve od sebe kao roditelj

Ovo bi trebao biti cilj svakog roditelja koji želi imati savršeno uravnotežen život. Važno je da djeca osjete kako se njihovi mama i tata osjećaju ostvareni na svakom polju. Tako će i djeca odrasti u zdrave i stabilne ljude.