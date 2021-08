Mama (26) samo dva dana nakon poroda počela je osjećati bol u desnom pazuhu. Ostala je u šoku kada joj je počela curiti iz pazuha bijela tekućina i kada je otkrila da može 'dojiti ispod pazuha'.

Otišla je kod liječnika, a on je pronašao okrugli, čvrsti limfni čvor koji je pritiskom otpuštao bijeli iscjedak.

Pišući izvještaj o slučaju za New England Journal of Medicine, liječnici iz Lisabona u Portugalu rekli su da je stanje u skladu s polimastijom. To je stanje u kojem se tkivo dojke razvija uz njen greben. Prethodne studije pokazuju da je to najčešće mjesto na kojem žene razvijaju pomoćno tkivo dojke. Druge studije pokazuju da se do šest posto žena rađa s 'pomoćnim tkivom'.

Tijekom trudnoće razvija se 'embrionalni mliječni greben', koji se u potpunosti razvije nakon završetka trudnoće. Kada žena rodi, mlijeko tada može iscuriti iz tkiva pa se povećati, što se vidi iz studije slučaja. To može uzrokovati bol i nelagodu kod pacijenta.

Nakon pregleda, liječnici su mami dijagnosticirali limfadenopatiju i lipom. Lipom je dobroćudna kvržica ispunjena masnoćom, nije kancerogena, ali ponekad se mora kirurški ukloniti.

Ljudi koji su imali jedan lipom i oni koji imaju obiteljsku povijest lipoma imaju tendenciju da ih dobiju ponovno.

Limfadenopatija je bolest limfnih čvorova koja znači otečenost.

Mami je rečeno da je njena bolest u benignom stanju. Također su joj savjetovali da će, ako ikada ode na pregled raka dojke, morati pregledati i to tkivo.

No, od ovog rijetkog slučaja ne moraju oboljeti samo mame. Ranije je objavljeno da je jednom dječačiću počelo curiti mlijeko iz bradavica, a bio je samo tjedan dana star.

Neonatalna galaktoreja pogađa samo dva posto beba u svijetu, i muških i ženskih. Stanje je uzrokovano visokom razinom estrogena u majci tijekom trudnoće, koji se preko placente prenosi u krvotok djeteta i potiče rast tkiva dojke i proizvodnju mlijeka, piše The Sun.