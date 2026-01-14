Riley Reid su već 'bezbroj' puta ugasili Instagram: Pogledajte kakve fotke sada objavljuje

Riley Reid je američka glumica u filmovima za odrasle i jedna od najprepoznatljivijih figura u toj industriji posljednjih desetljeća. Njezin Instagram profil letrileylive privlači milijune pratitelja, a njezina karijera proteže se od ranih 2010‑ih do danas, tijekom koje je postala ikona porno svijeta
Riley je u industriju ušla kao tinejdžerica, započevši snimanja oko 2010. ili 2011. godine, a brzo je stekla popularnost zbog svoje energije, karizme i sposobnosti da se snađe u različitim žanrovima. Njeno pravo ime je Ashley Matthews.
Ova 35-godišnjakinja osim nastupa u filmovima je tijekom godina razvila i publiku na društvenim mrežama i platformama za sadržaj po pretplati (Onlyfans), što joj omogućuje direktnu komunikaciju s publikom i dodatne prihode izvan stalnog posla.
Riley je u braku s Pashom Petkunsom, latvijskim freerunnerom, s kojim ima kćer i živi u SAD‑u.
Izbacila je i svoju majicu, koju možete vidjeti u nastavku.
Reid je govorila o svojoj prošloj vezi, rekavši 2022. na podcastu No Jumper: - Moj bivši je bio toliko protiv porno industrije da sam gotovo prestala snimati pornografiju dok sam bila s njim, jer sam mislila da mrzim pornografiju, ali onda sam shvatila da sam zapravo samo njega mrzila.
