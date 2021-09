Tvrtka Lego ima svoju službenu internetsku stranicu gdje ljudi mogu predložiti teme za njihove buduće kockice pa je tako netko pod nadimkom platon_dr na ideas.lego.com stavio ogledni primjerak makete Rimčeve Nevere izrađene od Lego kockica. Predložio im je to 14. srpnja, a u trenutku pisanja ovog teksta je prikupio gotovo 180 klikova podrške, a upravo po tom broju Lego kasnije odlučuje hoće li krenuti sa serijskom proizvodnjom ili ne.

Pogledajte galeriju fotografija njegove makete Nevere:

Glasati možete OVDJE.

Uz fotografije makete Nevere je napisao:

'Nevera je najbrži automobil u ovom trenutku (da, dobro ste pročitali, zapravo je brži od konkurenata drugih marki električnih automobila). Toliko je brz da je čak dobio ime po europskoj oluji. Kako bismo vam u potpunosti dokazali da je to serijski automobil koji najbrže ubrzava na svijetu, evo nekih njegovih specifikacija':

Opisao je i postupak nastajanja makete ovog automobila koji je, otkako je predstavljen javnosti ove godine, privukao pažnju cijelog svijeta:

'Izgradnja ovog automobila bila je jako teška zbog njegovih oblika. Radi se o zaobljenim oblicima koje je teško napraviti od kockica, pa su mi tu dobro došle okruglasti dijelovi, puno sam ih koristio. Potrošio sam ukupno oko 50 sati samo na izgradnju, ali sam se pritom dobro zabavio.

Dva dijela su mi oduzimala najviše vremena, a to su sustav okretanja (što sam iz nekog razloga i napravio, iako to nitko neće moći vidjeti, ali vjerujte, tu je) i prednja svjetla. Njihov razrađen oblik bio je nešto na što nisam pomislio kad sam odabrao ovaj automobil za izradu'.

Kaže kako se ovaj model sastoji od 2127 dijelova, ima vrata koja se otvaraju... Napisao je i kako je došao na ideju napraviti maketu baš - Nevere.

- Kad sam ugledao taj auto, pomislio sam 'ovo bi bilo bolno napraviti od LEGO-a', a onda sam to shvatio kao izazov. Bio bi to sjajan set jer se LEGO, također, mora okrenuti budućnosti električnih automobila. U svakom slučaju, jako sam ponosan na to kako je model ispao, nadam se da će vam se svidjeti - napisao je.

Službeni komentar na ovu objavu od 21. rujna iz tvrtke Lego glasi: 'Čestitamo na prvih 100 glasova! Zaradio si dodatnih 365 dana. Prošao si prvi korak i dosegao 100 istomišljenika u prvih 60 dana. Kao nagradu dajemo ti šansu da u godinu dana sakupiš 1000 glasova. Puno sreće u nastavku projekta.'