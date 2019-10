Rizik od moždanog udara puno veći kod onih koji rade 10 sati

Radno vrijeme duže od 10 sati dnevno tijekom najmanje 50 dana godišnje povećava rizik od moždanog udara za čak 29 posto. Ako se tako ponašate cijelo jedno desetljeće, ili dulje, to povećava rizik od moždanog i za 45 posto, utvrdili su znanstvenici u sklopu studije u kojoj su analizirali podatke o više od 143.000 ljudi u dobi od 18 do 69 godina, za koje se pokazalo da rade dulje od 10 sati na dan, prenosi portal Best Life.

Povezanost između desetljeća tijekom kojeg se držite tih navika i moždanog udara snažnija je kod ljudi koji su mlađi od 50 godina, kaže dr. Alexis Descatha, istraživač iz Francuskog instituta za medicinska istraživanja koji je koautor studije. Kaže kako znanstvenici ovaj rezultat nisu očekivali.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Američkog udruženja za bolesti srca Stroke, a studija se nadovezuje na slična istraživanja provedena ranije u kojima se ispitivao utjecaj produljenog radnog vremena na rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Foto: Dreamstime

Tako je istraživanje iz 2016. pokazalo da rad od 55 sati tjedno ili dulje nosi povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti, pa su istraživači još tada preporučili da se tvrtke drže radnog vremena od 9 do 17 sati.

No, to nije sve što možete učiniti. Počnite bilježiti koliko radite, pogotovo kad posao nosite kući, te naučite postaviti granice i reći ne i šefu i kolegama, ističe se u najnovijoj objavi.

