Rješenje za gradske gužve: U Zagrebu predstavljeni novi MS Energy eBicikli i eRomobili

MS Energy, poznati hrvatski brend električnih bicikala, romobila i dodatne opreme, danas je u zagrebačkoj Karting areni predstavio najnovije modele. Fokus ove godine je na dizajnu koji prati urbani način života, uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenja koja podižu standarde. Novi modeli ne samo da izgledaju odlično, već donose i praktičnost, performanse i inovacije koje će zadovoljiti svakog ljubitelja moderne mobilnosti.

- Predstavljanje novih MS Energy modela jedan je od najuzbudljivijih trenutaka godine za naš tim. Veseli nas što i ove sezone možemo pokazati našu predanost razvoju eRomobila i eBicikala koji spajaju moderan dizajn, sportsku dinamiku i funkcionalnost – idealni za sve koji traže pametan, održiv i stiliziran način kretanja. Novi eBicikli, proizvedeni u Rugvici pokraj Zagreba, donose prepoznatljiv, futuristički dizajn, jednostavnost korištenja i praktičnost za svakodnevni život, istaknuo je Tin Carić, izvršni direktor tvrtke MS Energy.

Foto: Mirsad Mesinovic

Novi modeli MS Energy e-mobilnosti predstavljeni su na adrenalinskoj karting stazi, gdje su gosti imali priliku testirati performanse ovih vozila u stvarnim uvjetima. Događaj je vodio Juraj Šebalj, koji je cijeli dan začinio izazovom 'Pobijedi Šebalja“' pružajući posjetiteljima priliku da stanu u utrku s iskusnim vozačem. Kako bi stavili naglasak na odgovornu vožnju i sigurnost u prometu, tražio se pobjednik – u najsporijoj vožnji.

Foto: Mirsad Mesinovic

- Električni romobili i bicikli pružaju učinkovito rješenje za izazove urbanog prometa - omogućuju fluidnije kretanje kroz gradske gužve i smanjuju potrebu za parkirnim prostorom. Integracija ovih vozila u svakodnevni život, uz podršku odgovarajuće infrastrukture, može značajno unaprijediti mobilnost i kvalitetu života u urbanim sredinama. No, u svemu tome najvažnije je biti odgovoran vozač i sudionik u prometu jer, bez obzira na to s čime se vozimo, svi smo jednako važni akteri na cesti. Poštovanje propisa, pažnja prema drugim sudionicima i odgovorno ponašanje ključevi su sigurnosti i kvalitete našeg prometnog okruženja, komentirao je i Juraj Šebalj, vozač automobilskih utrka i zaljubljenik u auto-moto sportove.

Noviteti u sezoni 2025.

Aktualni asortiman marke MS Energy podijeljen je u tri glavne kategorije: eBicikli, eRomobili i dodatna oprema.

Novi MS Energy eBicikli spajaju moderan dizajn, vrhunsku tehnologiju i funkcionalnost za urbanu i terensku vožnju. Omogućuju glatku vožnju i lako svladavanje uspona, stabilni su i udobni na svim terenima. Osim što su praktični, MS Energy eBicikli su i estetski privlačni sa svojim skrivenim kabelima, glatko zavarenim spojevima i LED svjetlima. Uklonjiva baterija, nosači i integrirana rasvjeta čine ih savršenima za svakodnevna putovanja. MS Energy ima eBicikl u svakoj kategoriji bez obzira vozite li po planini, gradu ili ga jednostavno želite prevesti u prtljažniku automobila.

Foto: Mirsad Mesinovic

Nova generacija MS Energy e-romobila donosi više modela, a svaki od njih cilja na vrh klase u svojoj kategoriji. Baterije velikog kapaciteta omogućuju doseg i do 135 km, što ove romobile čini idealnima ne samo za svakodnevnu vožnju do posla, već i za duže gradske i izvangradske vožnje. Snažni motori, dvostruki ovjes, široke 10“ i 11“ gume, robusna platforma i široki upravljači jamče stabilnost i udobnost. Futuristički dizajn bez varova, sklopiva konstrukcija i masa već od 19 kg čine ih praktičnima za svakodnevno korištenje. Uz napredne značajke poput regenerativnih e-kočnica, signalizacije i povezivanja s aplikacijom, MS Energy linija električnih romobila pokriva sve – od kompaktnog gradskog modela do pravog snagatora za zahtjevnije vozače.