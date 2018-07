Rješenje za svaku napast: Nim za komarce, ocat za mrave...

Iako ne znamo bježe li vampiri uistinu od češnjaka, krvopijama iz životinjskog svijeta njegov miris definitivno nije po volji. Osim češnjaka, komarci će bježati i od mirisa eteričnog ulja citronele. Njome se na otvorenim prostorima možete zaštititi od uboda komaraca tako što ćete u uljnu lampu ukapati desetak kapi eteričnog ulja koje nadopunite svaki put kad primijetite da je ishlapjelo.

Za zaštitu možete upaliti i svijeću s mirisom citronele. Ako imate osjećaj da komarci napadaju samo vas i da ništa ne pomaže, možda ste u pravu.

- Neki su ljudi komarcima privlačniji nego drugi - kaže dr. Jerry Butler sa Sveučilišta u Floridi. Komarci tako “padaju” na ljude koji na koži imaju veliku koncentraciju kolesterola i steroida, a vole i one koji se bave tjelesnim aktivnostima jer ih privlače toplinom tijela i pokretima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kako tijekom vrebanja mete komarci najčešće kruže oko glave, a u tom ih slučaju privlače tamnije boje, nosite li svjetliji šešir ili šiltericu, mogli biste ostati neprimijećeni - savjetuje Butler.

Zapriječite im ulaz u dom u rano jutro i večer

Komarci su najaktivniji rano ujutro i predvečer. U to vrijeme držite prozore i vrata zatvorenima ili prekrivenima zavjesama kako biste im zapriječili neometan ulaz u svoj dom.

Redovito mijenjajte vodu za ljubimce

Pripazite da u vrtu ili kući nemate vodu koja stoji dulje vrijeme. Mijenjajte vodu za kućne ljubimce barem svaki drugi dan, a vrt očistite od predmeta u kojima bi se, na primjer kišnica, mogla zadržavati.

Foto: Dreamstime

Sveto drvo nim tjera komarce

Zbog ljekovitih svojstava nim je poznat diljem svijeta, a u Indiji se smatra svetim drvom. Supstance koje ulje nima sadržava otjerat će i komarce, a kako je ovo posve prirodan proizvod, siguran je za upotrebu. Nakapajte eterično ulje u lampu.

Neven djeluje i kao zaštita i kao lijek

Odlučite li vrt ukrasiti cvjetovima nevena, dobit ćete i odličnu zaštitu protiv komaraca. Neven ispušta miris koji odbija komarce, ali i druge leteće napasti, a krema od nevena pomaže smiriti kožu nakon uboda insekata.

Sprej od češnjaka i vode za tijelo

Pomiješajte sok zgnječenog češnjaka s pet puta većom količinom vode u bočici s raspršivačem. Prije upotrebe protresite. Lagano poprskajte izložene dijelove tijela i bit ćete zaštićeni od uboda komaraca pet, šest sati.

Foto: 123RF

Ružmarin i kadulja za okus hrane i protiv ‘zujalica’

Provodite li večer u društvu prijatelja i obitelji, a pritom uživate uz roštilj na otvorenom, na ugljen bacite grančicu ružmarina ili kadulje. Mirisi ovih aromatičnih biljaka dok gore odbit će dosadne krvopije, a vrt prožeti mediteranskom atmosferom.

Pamučne krpe štite prostor

Mješavinu soka češnjaka i vode iskoristite i da zaštitite prostor. Napravite veću količinu, namočite pamučne krpe tekućinom i objesite ispred vrata, prozora ili oko prostora na otvorenom na kojem organizirate druženje.

Ulje metvice u borbi protiv komaraca

Ulje paprene metvice posebno je neprivlačno komarcima. Pomiješajte 30 mililitara ovog ulja s litrom destilirane vode te poprskajte vrtnu garnituru. Osim komaraca, ova će mješavina otjerati i druge leteće napasnike.

Foto: Fotolia

Birajte svježije parfeme tijekom ljeta

Cvjetni i voćni mirisi tijekom toplijih mjeseci nisu najbolji izbor jer će privlačiti komarce, ali i pčele. Kako ih privlači miris cvijeća, ako hodate uokolo mirišući kao cvjetić, komarci i pčele mogli bi vas i zamijeniti za cvijet.

Prehrana koja mijenja miris tijela i odbija komarce

Prema istraživanju klinike Mayo, unesete li u organizam svakog dana od 75 do 150 miligrama vitamina B-1, mogli biste promijeniti miris tijela tako da bude manje privlačan komarcima. Zaključci istraživanja nisu sto posto potvrđeni, no možete pokušati.

Komarce možete jednostavno ‘otpuhati’

Komarci su loši letači i zato vole miran zrak. Ako se odlučite rashladiti ventilatorom, to bi vam moglo pomoći i u borbi protiv komaraca jer će se morati boriti s “vjetrom” koji nastaje, a to će im otežati let i omesti napadačku taktiku.

Protiv mrava se bori čistom kuhinjom

Mrave privlače zaostale mrvice hrane i ljepljiva mjesta poput staklenke meda. Pazite da je kuhinjska radna površina uvijek čista kako si ne biste na vrat navukli vojsku malih, doduše bezopasnih, ali ipak dosadnih mrava.

Octom i paprom protiv mrava

Ako su vas napali mravi, otkrijte otkud dolaze. Potom napunite bočicu s raspršivačem octom i poprskajte njihove puteve. Mjesto na kojem izviru obilno pospite crnim paprom i tako im onemogućite daljnji prodor u vaš stan.

Vrećice čaja od metvice odbijaju mrave

Na mjestima za koja vam se čini da su najprivlačnija mravima (odnosno, na onima na kojima vidite da se najviše skupljaju), ostavite nekoliko vrećica čaja od metvice. Sušeni i mrvljeni listići metvice otjerat će mrave s mjesta okupljanja.

I igra svjetlosti može pomoći protiv mrava

Ostavite noćnu svjetiljku slabijeg svjetla da radi nekoliko noći (ili jednu noć, ako imate sreće) na mjestima na kojima ste uočili najveću aktivnost mrava. Promjena razine svjetlosti mogla bi ih zbuniti te time i obeshrabriti u pokušajima daljnjeg osvajanja vaše kuće.

Foto: dreamstime

Noćna mora svakoga kućanstva - žohari

Najbolja su prevencija protiv žohara čiste kuhinja i kupaonica. Ako ih primijetite, pažljivo i detaljno usisajte cijeli stan, a područja na kojima ste ih ugledali operite jakim sapunom. Vrećicu usisavača odmah bacite.

Kruh s pivom - specijalitet za žohare

U praznoj posudi kave natopite krišku, dvije kruha u dovoljnoj količini piva da se kruh počne raspadati. Stavite na mjesta na kojima ste vidjeli žohare i oni će se skupiti oko “ponuđene” hrane.

Kadulja, češnjak i krastavci

Protiv žohara možete se boriti i kaduljom, svježim krastavcima te češnjakom. Jednostavno na mjestima na kojima ste ih zadnji put vidjeli ostavite nekoliko listića kadulje, nekoliko tanko narezanih ploški krastavaca ili češnjaka.

Foto: Dreamstime

Limun spašava pse od buha, ali ne i mačke

I najbrižnijem vlasniku ljubimac će se u dom ušetati s neželjenim gostima. Protiv buha se bori limunom - narežite neoguljeni limun i prelijte ga kipućom vodom. Ostavite preko noći i potom spužvicom operite psa. Limunovu mješavinu nipošto ne upotrebljavajte na mačkama.

Voda sa sapunom protiv buha u tepihu

Buhe koje vam skaču po kući ulovite tako da široku plitku tavu do pola napunite vodom sa sapunom. Stavite je na pod i obasjajte baterijskom svjetiljkom. Buhe će skočiti prema svjetlu i sletjeti u vodu, a sloj sapuna spriječit će ih da izađu, koliko god se trudile.

Muhe slabo vide crveno, a ne vole metvicu

Muhe, kao i većina kukaca, izbjegavaju metvicu te držite nekoliko grančica u kuhinji. Ako se spremate kupiti muholovku, birajte crvenu jer upravo nju muhe najslabije vide te ćete imati najviše uspjeha.

Foto: Dreamstime

Domaća ljepljiva traka za muhe

Napravite ljepljivu traku za muhe - pomiješajte 1/4 šalice sirupa, žlicu bijelog i žlicu smeđeg šećera. Odrežite pak-papir na trake, namočite i pustite da se osuše preko noći. Izbušite rupicu i objesite je.

Limunova korica djeluje i protiv moljaca

Odjeću možete sačuvati od moljaca uz pomoć sušene ribane limunove korice. Jednostavno je ubacite u ormar - on će mirisati, a odjeća će biti sigurna od napasnika.

Dijatomejska zemlja kao univerzalno rješenje

Većine se kukaca možete riješiti i tako da uz rubove zidova i prozorske okvire pospete dijatomejsku zemlju, koju možete kupiti u vrtlarskim trgovinama. Unutar 48 sati riješit ćete se svih gnjavatora.