Robert Sever ima lepršave nove kreacije u mediteranskom štihu

More, sunce i zelenilo poslužili su kao kulisa nove kolekcije i kampanje "Eleftheria" Roberta Severa, treće koju potpisuje ne samo kao dizajner, već i fotograf, a rezultat je čaroban svijet stylish odmora

<p>- Kolekciju smo počeli stvarati u veljači ove godine, već tada maštajući o toplim bezbrižnim danima koje volimo kada dođe ljeto. Upravo fantazija o slobodi, ležernosti i prepuštanju slobodi uživanja bile su osnovne smjernice kreativnog stvaranja kolekcije - istaknuo je dizajner Robert Sever.</p><p>Autor je, kao i uvijek, napravio 50 kombinacija te se pritom inspirirao različitim kulturama i motivima, od Mediterana, preko Grčke do Afrike i Meksika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Influencerica</strong></p><p>Autor ističe kako je cilj kolekcije da se žena u njima osjeća ležerno i opušteno, stoga su krojevi naglašene dinamike i lepršavosti.</p><p>U fokusu kreacija su pamuk, lan, viskoza, ručno rađena slavonska čipka i eterični šifon.</p><p>Stylinge krasi nakit koje izrađuje dizajner Slobodan Velicki, a torbe je potpisala Vlatka Hašić, vlasnica brenda "Knot why not". Torbe su napravljene od traper traka te klasične špage. Sve skupa zaokružilo je ovu šaroliku boho kolekciju.</p><p>Kampanja je snimana na lokacijama malog dalmatinskog sela Šilježetarica. Idiličan morski krajolik zajedno s Velebitom i Paklenicom postali su savršena kulisa za ovu kampanju kojom Sever želi prikazati snagu, slobodu i hrabrost žena, njegove vječite inspiracije.</p><p>U ulozi modela nalaze se njegove omiljene manekenke koje utjelovljuju Sever stil, Iva Marušić i Ana Stanković iz agencije Talia Model.</p><p>Iako uvijek imam jasnu ideju što i kako ću fotografirati, uvijek volim sa svojim timom, a posebno s manekenkama, mojim muzama, stvarati vizualnu priču koja nadilazi okvire vremena. Ovog puta jednostavno smo se prepustili iskustvu i stvorili kampanju s puno ljubavi i puno slobode baš kako poručuje i ime kolekcije - istaknuo je Sever.</p><p>Osim boho haljina, tu je i nekoliko dnevnih komada color-block stila, popularnog kroz elegantne tonove pastela.</p><p>Novu kolekciju Sever će predstaviti na skorašnjem Fashion.hr-u, koji će se održati od 2. do 4. srpnja u Parku skulptura Zagrebačke Gliptoteke.</p>