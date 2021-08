U Dino park u Funtani u Istri djeca do 14 godina mogu besplatno ući tijekom cijelog mjeseca u kojem im je rođendan. Ulaznica u taj zabavni park inače za djecu starosti između četiri i 14 godina košta 160 kuna, a za odrasle je 180.

I u Fun park Biograd djeca mogu besplatno, ali samo na svoj rođendan i to do 12 godina starosti. Inače se ulaznica za djecu plaća prema njihovoj visini i za one između 100 i 150 centimetara visine ulaznica u sezoni košta 165 kuna, a u postsezoni koja je počela danas je 125 kuna. Za odrasle i djecu višu od 150 centimetara ulaznica je u sezoni 190 kuna, a u postsezoni 145.

U Karting Areni Zagreb na rođendan se slavljenik može besplatno voziti. Ulaznica za 10 minuta vožnje inače košta 90 kuna, a ako je to prva vožnja, treba platiti i 20 kuna “vozačku” odnosno člansku iskaznicu koja vrijedi godinu dana, a obnova košta 10 kuna.

Od Escape rooma do kupanja

U Escape room u Zagrebu nije besplatan ulaz za slavljenika nego mu na rođendan odobravaju popust od 150 kuna za igre u kojima sudjeluje četiri ili pet igrača, a 100 kuna je popust za igre s dva ili tri igrača.

Osim u zabavne parkove na obali i u Zagrebu, slavljenik na rođendan može besplatno i na kupanje na vodene atrakcije na moru, ali i na kopnu. U Aquacolorsu Poreč na rođendan je besplatna cjelodnevna ulaznica za slavljenika. Ulaznica za odrasle inače košta 225 kuna u srpnju i kolovozu, a u rujnu 190 kuna. Za djecu do 14 godina i studente koji imaju iskaznicu cjelodnevna ulaznica košta 175 kuna, a u rujnu 140.

I na vodene atrakcije u Zagorju i Međimurju može se na rođendan besplatno. To vrijedi za Vodeni planet u Termama Tuhelj gdje inače cjelodnevna ulaznica za kupanje za odrasle i one više od 150 centimetara košta 85 kuna, a vikendom 105. Za one visoke između 115 i 150 centimetara je 60 odnosno 70 kuna.

Za rođendan je besplatno i u Aquaparku i The temple of life u Termama sveti Martin gdje je inače radnim danima cjelodnevno kupanje 100 kuna, a petkom i vikendom 110.

Ide se i u kino

I u kino se može na rođendan besplatno, no samo uz Cineplexx bonus card black. Za taj black status treba u kalendarskoj godini sakupiti više od 15 ulaznica, pa se dobije rođendanska ulaznica koja se može iskoristiti u šest dana od rođendana.