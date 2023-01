Rodila je sa 17 i zarekla se da će sinu invalidu osigurati avanture - po svijetu ga nosi na leđima

Niki Antram (44), samohrana majka iz Australije, je provela godine i godine putujući svijetom sa sinom Jimmyjem (27) na leđima.

Jimmy je rođen s tjelesnim i mentalnim invaliditetom. Slijep je i potrebna mu je 24-satna skrb. Rodila ga je u dobi od 17 godina i tad je obećala sama sebi da će mu pružiti najljepši mogući život. Krenula je s njim na leđima putovati svijetom. Omogućila mu je da pritom iskuša mnoge avanture poput plivanja s delfinima, jahanja na konju, vožnju u saonicama, let balonom...

Zna da ne postaje sve mlađa i da će joj nošenje sina na leđima postajati sve teže. Jimmy ima invalidska kolica koje ponekad koriste, a često mu i ona pomaže da sam napravi po nekoliko koraka.

- Kad planiram naše veliko putovanje, uvijek se pobrinem da imam dovoljno pelena, odjeće pa čak i jastučnica, plahti itd. Sve unaprijed planiram i najavljujem naš dolazak gdje god išli, od restorana, hotela do raznih avantura - ispričala je ova hrabra žena.

- Čak i ako znam da će sve biti u redu, volim ih obavijestiti o nama kako bih bila sigurna da sve razumiju i da sve prođe u najboljem redu - dodala je.

Kaže kako ne mogu ići na bilo kakav smještaj zbog Jimmyjevog stanja i poteškoća s logistikom.

- Iznimka su bili Havaji gdje su svi željeli da im se Jimmy pridruži - spomenula je.

Inače, tijekom putovanja često nailazi na probleme tipa kako nositi sina na leđima dok vuče teške kofere. No sve probleme, kaže, zaboravi kad napokon dođu do cilja.

- Sretna sam jer Jimmy ima slične interese kao i ja. Oboje uživamo u prirodi, u vodi, u avanturama. Od Balija do Havaja bismo stajali vani po cijelu noć, jer se i on voli zabavljati. Pronalazim načine kako mu osigurati najbolji i najpustolovniji život. Većinu vremena najviše uživa u najjednostavnijim stvarima - ispričala je.

Kad su kod kuće, ustaju se s prvim zrakama sunca i idu u vožnju biciklom, ona pedalira, a on uživa u prikolici. Skupljaju školjke po plaži, igraju se pijeskom... Niki se ustaje jako rano, priprema doručak i pobrine se da sin bude čist i presvučen. Osim vožnje biciklom, svaki dan vježbaju. On pokušava izvesti pojedinu vježbu dok ona ne posustaje dok se dobro ne oznoji. Svugdje ga vodi sa sobom. Susjedi se dive snazi ove žene pa im često mašu u prolazu.

Prisjetila se mjeseci nakon njegovog rođenja

- Imao je dva mjeseca i već je bio slijep. Njegova baka je primijetila da ne poseže za igračkama niti izravno gleda u šarene stvari koje su visjele iznad njega. Tad smo krenuli na testiranja - kaže Niki.

Šest mjeseci kasnije saznala je da Jimmy ima epilepsiju. Od tada do danas krenula je njezina borba da mu osigura koliko toliko lijep život. Priznaje da nije bila uvijek ovako smirena i sretna.

- Srce mi se slomilo kad sam saznala kako je trajno slijep i trebalo mi je dosta vremena da to prihvatim i prevladam te osjećaje boli i povrijeđenosti. Imala sam 17 godina i veliku odgovornost pred sobom - rekla je.

- Svakog dana ga pokušavam naučiti novim riječima i pokretima. To je proces koji se mora ponavljati puno puta. Zna da treba oprati zube, ali mrzi kad mu ih četka. Najsretniji je kad je to gotovo i konačno može otići na spavanje.

- On je moja inspiracija. Uvijek je sretan, nasmijan... Ponekad se pitam kako mogu biti tužna kad vidim njega tako nasmijanog iako nikad nije vidio boje, oblake, dugu... On ipak sjedi i smiješi se. Ne vidi me na konvencionalan način, ali sigurna sam da u mislima ima viziju o tome kako izgledam - zaključila je, a prenosi Daily Mail.

