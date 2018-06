Rodila se bez vagine - pa su joj od riblje kože napravili novu...

Jucilene Marinho (23) iz Brazila prva je žena na svijetu kojoj su vaginu napravili od riblje kože. Rođena je bez rodnice, maternice, jajovoda i jajnika - službena dijagnoza glasila je Mayer Rokitansky Küster Hause (MRKH) sindrom, vrlo rijedak poremećaj koji pogađa jednu od oko 5000 žena. Ponekad ženama ne nedostaje sve, već dio reproduktivnih organa, na primjer, maternica ili rodnica.

Foto: Screenshot/FocusOn News

Poremećaj se uglavnom otkrije tijekom puberteta jer pogledom izvana sve izgleda normalno.

Na ovoj djevojci je pionirski zahvat napravio tim stručnjaka na Saveznom sveučilištu Ceara koji je predvodio ginekolog dr. Leonardo Bezerra u travnju lanjske godine. Otvorili su joj dio tijela na kojem je trebalo biti spolovilo pa ga oblikovali kožom slatkovodne ribe tilapije.

Operacija je za nju bila spas. Već je, kaže, padala u depresiju jer, osim što nikada neće moći imati djecu, nije mogla biti intimna s dečkom Marcusom (24). Prvi put su vodili ljubav nakon više od godinu dana veze, nakon što su joj liječnici rekli da je operacija uspjela, prenosi Daily Mail.

Foto: Screenshot/FocusOn News

- Bio je to prekrasan trenutak jer je sve savršeno funkcioniralo. Nije bilo boli, samo užitak i zadovoljstvo. Osjećam sve na normalan način, kao da je oduvijek bila tamo - kazala je Jucilene, a prenosi Daily Mail. Priznala ja kako ju je u početku malo bilo strah, bojala se da će se tkivo tijekom seksa oštetiti.

Rijedak poremećaj su joj dijagnosticirali kada je imala 15 godina. Bila je u pubertetu, imala je menstrualne grčeve, ali samu menstruaciju nije.

- Plakala sam puno kada su mi rekli dijagnozu. Oduvijek sam sanjala da imam svoju bebu. Svijet mi se srušio. Morala sam prihvatiti da to nikada neće biti moguće - prisjetila se.

Kako je izgledao postupak

Nakon skidanja, riblja koža prolazi kroz poseban postupak čišćenja i sterilizacije, nakon čega ju izlažu zračenju koje ubija sve viruse. Uklanja se ljuska i miris kože, a na kraju ostaje nešto nalik na lagano obojeni gel koji se može čuvati dvije godine u hladnoj i sterilnoj ambalaži.

- Metoda "riblje kože" smatra se manje invazivnom od tradicionalne tehnike stvaranja vaginalnog kanala pomoću kožnih presadaka iz prepona pacijenta. Takav postupak može biti dugotrajan i bolan jer pacijent se mora oporaviti od velikog reza, a postoji i mogućnost neugode s rekonstruiranim tkivom - kazao je dr. Leonardo Bezerra iz Assis Chateaubriand Maternity škole.

Dodao je kako se pacijenti nakon zahvata ribljom kožom brže oporavljaju bez vidljivih ožiljaka i rizika od odbacivanja te infekcija.

Foto: Screenshot/FocusOn News

- Pacijenti obično mogu hodati već nakon 12 dana kada se kalup mijenja silikonskim ili spužvicom za udobnost - kaže.

- Da bismo dobili novu vaginu, umetne se akrilni kalup oblika spolovila koji je obložen ribljom kožom. To se umetne u prostor između mjehura i rektuma. Kalup ostaje unutra deset dana kako bi se spriječilo zatvaranje zidova. Tijekom tog perioda tijelo apsorbira kožu ribe i pretvara je u tkivo. U konačnici se pacijentovo tijelo u potpunosti pripoji koži tilapije koja postaje biokompatibilna - pojašnjava ovaj stručnjak.

Dodaje kako riblja koža potiče stanični rast i stvaranje krvnih žila, stvara se novi kanal jednak onome kod stvarne vagine.

Zašto baš ta vrsta ribe?

Tilapija je dostupna u brazilskim rijekama i na farmama, a njihova koža, koja se obično baca, sadrži velike količine vlage i bogata je kolagenom koji potiče iscjeljivanje.

Također, otporna je na bolesti i snažna kao i ljudska koža. Ova vrsta ribe bila je korištena za liječenje više od 200 ljudi s teškom opeklinama, bez upotrebe gaze koja se mora redovito mijenjati.

Pogledajte kako se tilapija priprema za zahvat:

Neki muškarci rode se bez penisa

Prije nekoliko godina snimljen je dokumentarac "The Man With No Penis" o Andrewu Wardleu, 44-godišnjaku iz Velike Britanije koji se rodio se bez penisa. To ga je, kaže, obilježilo i utjecalo na njegovo samopouzdanje. Njegovi prijatelji to nisu znali, kao niti djevojka s kojom je bio više od godinu dana. Voljeli su se platonski, a on je stalno izmišljao razloge za izbjegavanje seksa. Da joj dečko nema penis saznala je od medija nakon što je Andrew javno ispričao svoju životnu priču.

Dugo joj je trebalo da mu oprosti što je tajio tako životno važnu stvar i cijelo vrijeme joj lagao.

Andrew se rodio s vrlo rijetkim poremećajem u kojem se mjehur i mokraćovod razvijaju izvan tijela. Od toga obolijeva jedan naprama 30 milijuna muškaraca. Liječnici su vratili mjehur i mokraćovod u tijelo, ali penis mu nikada nije narastao, testisi jesu.

Nada se da će mu se život promijeniti nakon niza operacija kojima mu liječnici pokušaju pomoći. Planiraju mu penis rekonstruirati kožom, krvnim žilama i tkivom iz ruke. Trebao bi biti funkcionalan jednog dana.