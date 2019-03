Roditelji sami obrezivali bebu staru pet mjeseci, dječak umro

Na sjeveru Italije roditelji podrijetlom iz Gane pokušali su u petak sami i bez stručne pomoći obrezati petomjesečnog sinčića. Dječak je počeo krvariti, pa su pozvali Hitnu i helikopterom ga prevezli u bolnicu. U poslijepodnevnim satima je doživio srčani zastoj.

Unatoč brojnim pokušajima oživljavanja, dječak nije preživio noć, navodi Daily Mail. Policija je protiv roditelja pokrenula istragu te uskoro očekuju rezultate obdukcije.

- Obrezivanje je kirurški zahvat, no kako je kroz povijest u određenim skupinama i religijama vezan sa tradicijskim običajima, onda to u takvim zemljama ne rade samo liječnici, nego uglavnom nekakve priučene osobe koje ne moraju ni biti medicinske struke. U pravilu problem kod takvog zahvata može biti krvarenje ili ozljede glavića penisa koji je vrlo prokrvljeni organ. U slučaju da zahvat izvodi nestručna osoba, situacija je životno ugrožavajuća jer dijete može iskrvariti - objasnio je urolog prim. dr. Nikica Kalauz. Dodaje kako je sljedeći problem mogućnost infekcije nakon zahvata, no u pravilu tada nije riječ o životno ugrožavajućim situacijama.

U prosincu su u Italiji imali sličnu situaciju gdje su u centru neprofitne organizacije Arci u predgrađu Rima roditelji doveli dvojicu dječaka na obrezivanje liječniku. Preminuo je dvogodišnjak, a njegova brata su jedva spasili. Liječnik, za kojeg vjeruju da je Amerikanac libijskog podrijetla, pozvao je Hitnu vidjevši da djeci ne može zaustaviti krvarenje. Mališane su najprije preuzeli liječnici bolnice Sant Andrea, ali su ih ubrzo prebacili na pedijatrijsku intenzivnu skrb u bolnici Gemelli u Rimu.

Mediji su tada objavili kako je dječakova majka Nigerijka koja je zatražila azil u Italiji, a u Nigeriji navodno ima još petero djece. Navodno je obrezivanje zatražila iz vjerskih razloga u skladu s islamskom tradicijom, unatoč činjenici da se predstavljala kao katolkinja. Katolici se uglavnom ne obrezuju, no većina imigranata u Italiji je muslimanskog podrijetla i zbog kulturoloških i vjerskih razloga pristupaju tom zahvatu.

Ponekad ga ne mogu obaviti u bolnicama jer nisu riješili svoj status ili su im bolnički troškovi previsoki, a ujedno liječnici odbijaju obrezivati dječake dok ne navrše četiri godine. Ipak, u Italiji svake godine naprave oko 5000 obrezivanja, od čega je najmanje trećina prema nekim procjenama obavljena ilegalno.

- Ne vidim poseban medicinski razlog za postavljanje dobne granice baš u toj dobi za obrezivanje. Inače, ako se već ide na taj zahvat, preporuka je da dijete ne bude mlađe od tri godine s obzirom na činjenicu da je do tada uglavnom u pelenama, a ta fimoza ima značajnu zaštitnu ulogu te sprječava da bakterije iz fekalija nađu put mokraćnom cijevi do mjehura i dalje, odnosno sprječava infekciju - pojasnio je prim. Kalauz. Obrezivanje se u Hrvatskoj može u konzultaciji s liječnikom napraviti ambulantno ili u bolnici, a postoje i privatne zdravstvene ustanove u kojima se taj zahvat može napraviti.

Operacija u Italiji u privatnoj ordinaciji stoji oko 4000 eura (oko 30.000 kuna), no ilegalno se takve operacije mogu napraviti i za 50 eura, odnosno nešto više od 370 kuna. Foas Aodi, osnivač udruge liječnika stranaca u Italiji, pozvao je vlasti da dopuste obrezivanje po nižim cijenama i snize graničnu dob djece na kojoj se zahvat može izvesti kako bi na taj način suzbili ilegalne operacije.

