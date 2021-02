Osjećaj unutarnjeg i vanjskog pritiska, financijska stabilnost i podrška u radnom životu identificirani su kao najveći univerzalni problemi roditelja, pokazali su rezultati prvog globalnog istraživanja koje je ispitivalo roditeljska iskustva diljem svijeta.

Oni su predstavljeni su u sklopu iscrpnog izvještaja pod nazivom Indeks roditeljstva 2020, prvo izdanje, 2021., za kompaniju Nestlé. Istraživanje je proveo Kantar, vodeća svjetska tvrtka za istraživanje tržišta i obuhvatilo je stavove više od 8000 majki i očeva u 16 zemalja s četiri kontinenta kako bi se identificirali univerzalni problemi s kojima se susreću roditelji.

Diljem svijeta - slični problemi za roditelje

Prema rezultatima Indeksa roditeljstva, čak 22,6 posto roditelja navelo je osjećaj unutarnjeg i vanjskog pritiska kao najveći univerzalni problem koji je 2020. utjecao na njihovu svakodnevicu.

Slijede financijska stabilnost (za 16,7 posto njih) i potpora u radnom životu (15,6 posto), odnosno pristup čuvanju djece i zaštitama koje omogućavaju roditeljima rad od kuće ili prilagodljivo radno vrijeme.

Istraživanje je pokazalo da tri četvrtine roditelja na globalnoj razini ima klizno radno vrijeme što im olakšava skrb o djeci i zahvaljujući čemu osjećaju lakoću i manju opterećenost.

Prevelika očekivanja, posramljivanje od drugih...

Dio pritiska, identificiranog kao najveći problem roditelja, čine unutarnji faktori kao što su previsoki standardi koje sami sebi postavljaju te osjećaj nedovoljne spremnosti za roditeljsku ulogu, a što rezultira potrebom za više kompromisa nego što su očekivali. No, vanjski pritisci nad kojima roditelji imaju malo kontrole daleko su jači i mogu imati iznimno negativan utjecaj na dinamiku obitelji.

To su neželjeni savjeti drugih, posramljivanje roditelja i uloga društvenih medija, usamljenost u hiperpovezanom svijetu (osjećaj usamljenosti i izolacije), roditeljska krivnja (osuđuju sebe i svoje roditeljske vještine) i šok roditeljstva (osjećaj nespremnosti za novu stvarnost).

Ostali ključni rezultati:

Utjecaj pandemije na roditeljstvo

Pandemija bolesti COVID-19 imala je malen – ali prilično pozitivan – utjecaj na to kako se majke i očevi osjećaju u pogledu svojeg roditeljskog iskustva. U svim anketiranim državama roditelji su izjavili da tijekom pandemije osjećaju više međusobne podrške, uključujući povećanu društvenu povezanost i osjećaj pripadnosti. Roditelji su izjavili i da osjećaju manji društveni pritisak kako odgajati svoju djecu tijekom pandemije COVID-19.

Indeks roditeljstva i čimbenici koji ga definiraju

Istraživanje je provedeno s ciljem da se bolje razumiju i podijele izazovne točke roditeljstva danas te da se u budućnosti roditeljima pruži bolja podrška u odgoju sretnije i zdravije djece. Odražavajući stavove 8000 majki i očeva u 16 zemalja svijeta, Indeks je jedinstveni novi alat koji rangira države prema načinu na koji roditelji percipiraju 'lakoću roditeljstva' u svojoj državi, raščlanjujući 11 univerzalnih čimbenika koji utječu na tu percepciju.

Težina roditeljskih čimbenika razlikuje se od države do države i ne postoji savršeno mjesto za sve one s ulogom roditelja. Iako su čimbenici univerzalni i prisutni u svakoj zemlji, ono u čemu se razlikuju jest to kako ih i koliko snažno roditelji doživljavaju u različitim državama. Vodeću poziciju među državama u kojima roditelji doživljavaju najveću lakoću i najpozitivnije roditeljsko iskustvo zauzela je Švedska, a slijede Čile i Njemačka u kojima se roditelji suočavaju s najmanje izazova u odgoju djece.