Roland Mouret predlaže uske haljine s korzet elementima

Slavni francuski dizajner, poznat po Galaxy haljini koja je 2005. godine promijenila svijet večernjeg i poslovnog odijevanja, za sljedeće proljeće donosi još jednu verziju predivnih krojeva koji grle tijelo

<p>- Volim način na koji osjećate tekstil na koži, kako se on kreće po tijelu, način drapiranja i strukture. No, smatram da sam uspio kad se ljudi u mojoj odjeći osjećaju udobno - izjavio je Roland Mouret, čija je kolekcija za sljedeće proljeće paleta divnih haljina.</p><p>Varijanta njegove slavne Galaxy haljine ima epolete te dolazi u elegantnoj crvenoj boji. Tu su i army nijanse, no dizajner ih koristi na mekanom tekstilu, kako bi kreaciji dao više romantičan dojam.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Erna (8), kći dizajnerice Andrijane Subotić Pjajčik, pokrenula je eko modnu liniju za svoje lutkice </strong></p><p>Tamno plave i crne teksture Mouret predlaže u više varijanti, od gala kombinezona za večer, do uskog kroja koji prati tijelo.</p><p>Osim samostalnog korzeta modernog dizajna, autor donosi i pastelne kreacije efektnog kroja.</p><p>Pastele je Mouret obradio na svoj načine - predlaže odijelo i fini sako u nijansi sladoleda. </p>