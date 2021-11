'Uhapsit ćete me zbog sjedenja u autobusu? Učinite to', rekla je mirno Rosa Louise McCauley Parks, aktivistica u pokretu za građanska prava, vozaču gradskog autobusa Montgomeryu, u američkoj državi Alabami, nakon što je 1. prosinca 1955. u večernjim satima odbila ustupiti mjesto za sjedenje drugom putniku, bijelcu. Njezin otpor pravilima koja su ponižavala ljude crne boje kože na američkom jugu izazvao je izlazak na ulice nekoliko tisuća crnaca i veliki val prosvjeda koji je odjeknuo diljem SAD-a i doveo do promjena u zakonima i odnosu bijelaca prema crncima koji su dotad tretirani kao građani drugog reda.