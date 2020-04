Roza boja umiruje, plava ulijeva povjerenje, a žuta umara oči...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dok su depresivni, ljudi govore drugačije - ove ih riječi 'odaju'

Boje se ponekad mogu poigrati s našom psihom, poput načina na koji nas ružičasta i plava boja mogu smiriti i umanjiti agresiju.

1. Prije je ružičasta boja bila za dječake, a plava za djevojčice

Videozapisi o otkrivanju spola djeteta često prikazuju ružičastu boju za spol djevojčice, a plavu boju za dječaka. Ali nekada davno, bebe su nosile bijelu odjeću i nikakve boje zapravo nisu povezane s spolom dok neki časopisi nisu tvrdili da bi ružičasta trebala biti dječačka boja, a plava boja za djevojčice. Taj se trend primijenio u četrdesetim i pedesetim godinama.i ostao do danas.

Foto: Unsplash

2. Ružičasta nas može umiriti i umanjiti agresiju

Vjerovali ili ne, neki su zatvori ružičaste boje kako bi se smanjila agresija, a neke svlačionice, namijenjene gostujućim timovima, također su obojene u ružičasto kako bi se osjećale slabije od protivnika. To je zato što su neka istraživanja otkrila da je svijetlo-ružičasta učinkovita u smanjenju agresije, ali i snage. Međutim, kasnija istraživanja o istoj temi naišla su na ograničenja i različite ishode.

3. Žuta boja u zrakoplovu nam može umoriti oči

Iako je žuta boja označava sreću, to je svijetla boja koja reflektira više svjetlosti i stoga može previše stimulirati oči. To objašnjava zašto većina vozila, a posebno avioni, gotovo nikada ne koriste žutu boju u svojoj unutrašnjosti. Ryanair, zrakoplovna tvrtka nekada je imala puno žute boje, ali je odlučila promijeniti boju svojih kabina na zadovoljstvo svojih kupaca.

Foto: Dreamstime

4. Kad vidimo crvenu boju, manje grickamo

Suprotno uvriježenom mišljenju, crvena boja zapravo ne povećava naš apetit. Ovaj se mit vjerojatno pojavio jer je većina logotipa od restorana brze hrane crvene boje. Zapravo, pokazalo se da uz crvenu boju ljudi jedu manje hrane i piju manje bezalkoholnih pića. Crvena zapravo djeluje kao suptilni signal za zaustavljanje.

5. Radimo brže kada vidimo crvenu

HubSpot je napravio test kako bi utvrdio hoće li crveni ili zeleni gumb ljudi kliknuti više i otkrio je da je crveni gumb bolji od zelenog gumba za 21 posto. Možda je to razlog zašto Netflix koristi samo crvene tipke za radnje koje privlače više kupaca. Napravljen je još jedan eksperiment kako bi se vidjelo je li na ljude utjecala boja automobila koja im blokira put. Rezultati su pokazali da su ljudi, kojima su blokirali put crvenim automobilom, mnogo brže dali agresivan odgovor.

Foto: Dreamstime

6. Više vjerujemo tvrtkama s plavim logotipom

Ako ste primijetili da su većina logotipa za kreditne kartice, osiguravajuće kuće i računalne tvrtke često plave boje, u pravu ste. Plava boja daje osjećaj sigurnosti, pa je vjerojatnije da ćemo tvrtke smatrati pouzdanijima ako u svojim logotipovima ili proizvodima koriste više plave boje.

7. Plava boja nam može spasiti život i smanjiti kriminal

Plava boja nam može pomoći i u tome da odaberemo 'život ispred smrti'. Naime, neke su željezničke stanice u Japanu ugradile plava svjetla kako bi spriječile ljude da skoče na prugu i počine samoubojstvo.

Foto: Dreamstime

8. Etikete obojene bojama nas mogu navesti da odaberemo zdraviju hranu

Boje nam također mogu pomoći i da promijenimo našu prehranu. U jednoj bolničkoj kantini se 'zdrava' hrana prodavala u zelenoj boji, a za 'nezdrava' u crvenoj. Ovaj test je dokazao da nam boja hrane može nam pomoći u poboljšanju izbora hrane.

9. Muškarci i žene različito vide boje

Sjećate li se rasprave o plavo-crnoj, odnosno bijelo-zlatnoj haljini? Svaki je čovjek drugačije vidio tu haljinu i to dokazuje da ljudi zaista drugačije percipiraju boje. Također postoji razlika i između toga kako muškarci i žene vide boje. Muškarci su bolji u otkrivanju sitnih detalja koji se brzo mijenjaju iz daleka, dok su žene bolje u razlikovanju nijansi boje.

10. Narančasta nas tjera da razmišljamo o dobrim vrijednostima

Narančasta boja se uvijek ističe, pa se zato obično koristi u prometu i zatvorskim uniformama. No, ta boja nas također tjera da razmišljamo o zabavi, pa nije slučajno zašto Nickelodeon i Fanta imaju narančasti logo. Ljudi su isto tako skloni povezivati ovu boju s vrijednošću i novcem.

Foto: Dreamstime

11. Zelena pojačava vizualnu kreativnost

Često čujemo preporuke da bismo trebali imati biljke na svom radnom mjestu, ali čak i zeleni zid ili zeleni papir mogu imati pozitivan utjecaj na nas. Iako zelena boja možda neće pomoći u verbalnoj kreativnosti, ona može poboljšati našu vizualnu kreativnost. Ovo je definitivno dobra vijest za umjetnike ili ljude u reklamnoj industriji.

Foto: Unsplash

12. Hokejaši koji nose crne dresove imaju više penala

Timovi koji nose crne dresove dok igraju hokej na ledu dobivaju više i dulje penale od timova koji imaju dresove druge boje. Neki kažu da je to zato jer se ljudi obično osjećaju moćnije i agresivnije kada nose crno. No postoje i istraživači koji tvrde da bi to moglo biti zato jer su suci više pristrani prema crnoj boji.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

13. Boja nas može prevariti kada je u pitanju temperatura i težina

Crvena često označava vruću, a plava hladnu vodu, čak iako nema razlike u stvarnoj temperaturi. Začudo, kad je uključen izravni dodir, plavi predmet se ocjenjuje toplijim od crvenog predmeta. Boje također daju iluziju o težini predmeta, pri čemu isti predmet s istom težinom može izgledati teže ako je obojen crveno, a lakši je ako je žute boje.

14. Pravimo više pogrešaka kad radimo u bijelom uredu

Bijela boja daje svjež, neometajući osjećaj, zbog čega su neki uredi obojeni u bijelo. Međutim, istraživanje je pokazalo da su ljudi u bijelim uredima napravili najviše grešaka, u usporedbi s onima u crvenom ili zelenom uredu. Zapravo, oni koji rade u crvenom uredu napravili su najmanje pogrešaka, iako je više sudionika izvijestilo da je crvena boja njihovog ureda više ometajuća od onih u bijelom uredu.

15. Ljubičasta označava luksuz jer je nekada bila skupa

Ljubičasta tkanina nekad je bila jako skupa jer je postupak izrade boje od sićušnih školjki bio dug i težak. Samo su si vladari i svećenici mogli priuštiti nošenje ljubičaste boje. Srećom, 18-godišnji student kemije slučajno je napravio ljubičastu boju, a kasnije ju je i masovno proizveo tako da su i obični ljudi mogli nositi ljubičastu boju, piše Bright Side.

Foto: Dreamstime

