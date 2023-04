Rukav kao stilsko igralište: Od zvonolikih do vrlo napuhanih

Odjeća je područje kreativnog izražavanja, a rukav i rame imaju poseban značaj u svijetu mode. Naime, to je dio siluete na kojemu se dešavaju razne inovacije, autori imaju slobodu da ga razviju do ekstrema. Taj moment vidimo u osamdesetima, kad su dame nosile pretjerano napuhane rukave, no on nije nov, već su još u davnim stoljećima na dvorovima nosili slične ekshibicije.