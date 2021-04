Pun Mjesec na nebu pojavit će se 27. travnja u 5:32 sati, dvadesetak minuta prije izlaska Sunca. Ali, ne morate zato tako rano ustati iz toplih kreveta jer ćete ga imati priliku vidjeti i navečer, pod uvjetom da nebo ne prekriju gusti oblaci. Sunce 27. travnja izlazi u 5:53 sati, a zalazi u 19:53.

Prekrasna snimka noćnog neba:

Naziv 'ružičasti' je dobio, ne zato što će doista zasjati takvom bojom, već se ta pojava povezuje s cvjetanjem ružičaste mahovine u SAD-u i Kanadi, a što se obično podudara s dolaskom punog Mjeseca koji je u to doba godine nešto bliži Zemlji pa se čini većim i sjajnijim. Mjesec će zapravo imati zlatnu nijansu koja će blijediti do bjelkaste.

U Astronomskom društvu Koprivnica objašnjavaju da će ovaj pun Mjesec biti bliže nama pa će zbog toga izgledati veće od uštapa koje smo navikli gledati tijekom godine.

- Četvrti mjesec u godini označava početak sezone Mliječne staze. Naša galaksija lijepo se vidi u kasnim travanjskim noćima i pred svitanje, od Perzeja na sjeveru do Škorpiona na jugu... 'Ružičasti' uštap je na rasporedu 27. travnja i to u perigeju, nešto bliži i veći od prosječnog punog Mjeseca. Krajem travnja Venera se vraća na večernje nebo. Od 24. do 28. travnja bit će blizu Merkuru, ali izuzetno nisko na zapadu nakon zalaska Sunca - objasnili su na svojoj internetskoj stranici.

Kad je Mjesec bliži Zemlji nego što je to uobičajeno, tad se naziva i Supermjesecom.

- Supermjesec je pun Mjesec u perigeju, odnosno u točki svoje orbite u kojoj je najbliži Zemlji. To je termin koji je skovao jedan astrolog, ali posljednjih je godina postao prilično popularan. Pun Mjesec u perigeju je oko 14 posto veći i 30 posto sjajniji od onoga u apogeju - dodali su.