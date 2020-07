Ružičasti sukulenti: Jednostavni za održavanje, predivni u vrtu...

Umorili ste se od toliko zelenila u vašem vrtu? Onda je idealna biljka za vas ružičasti sukulent koja će itekako 'podignuti' vaš vrt, a susjedi će diviti njegovoj raskoši

<p>Možda ste navikli vidjeti ružičasto cvijeće, ali što je s ružičastim biljkama? Ružičasti sukulenti savršeni su za sve ljubitelje pastelnih boja. Bilo da preferirate cijelu ružičastu biljku ili samo dašak ružičaste, sigurno ćete na ovom popisu pronaći savršeni sukulent koji ćete dodati svojoj kolekciji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kraljica ruža: Vrt pretvorila u svoj mali raj</p><h2>1. Echeveria laui</h2><p>Ovaj simpatični mali sukulent porijeklom je iz Oaxaca, Meksika, a može narasti do šest centimetara s rozetama promjera do 12 centimetara. Plodno lišće biljke obično je sivkasto-plavo s ružičastim dijelovima. Cvjetovi biljke su nježne i breskvasto-ružičaste boje.</p><p>Echeveria laui preferiraju dobro drenirajuća tla i suhe uvjete. Zimi će ih trebati zalijevati rjeđe nego u proljeće i ljeto. Oni uspijevaju na punom suncu, ali ne podnose dobro mraz.</p><h2>2. Pachyphytum Oviferum 'Pink Moonstone'</h2><p>Pink Moonstone je breskvasto-ružičasti sukulent porijeklom iz Središnjeg Meksika. Iako najčešće ružičaste boje, listovi mogu biti i plavkasto-lavandine boje. Listovi su presvučeni bijelim ili srebrnim filmom ili 'brašnom'. Rozete su prilično male, obično u promjeru do 10 centimetara, a stabljike mogu narasti i do 20 centimetara.</p><p>Pink Moonstone najbolje uspijeva s rijetkim zalijevanjem i djelomičnim suncem. Nisu osobito otporne na mraz, ali se o njima lako brine i lako se šire.</p><h2>3. Sedeveria 'Pink Granit'</h2><p>Sedeveria 'Pink Granite' idealan je za vrtlare koji traže samo naznaku boje. Ovaj zanimljivi mali hibrid savršen je za ljubitelje pastelnih boja. Stabljike zelene metvice i gusti ružičasti listovi komplimentiraju bilo kojoj paleti boja. Listovi mogu doseći do šest centimetara u promjeru. Duga stabljika i teški listovi obično uzrokuju da biljka leži ili visi preko ruba tegle.</p><p>Pink Granit više voli djelomično sunce ili jaku unutarnju svjetlost. Oni su sigurni i za kućne ljubimce ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s krznenim prijateljima koji pretražuju vaš vrt.</p><h2>4. Sedum rubrotinctum 'Aurora'</h2><p>Ova biljka ima i naziv Jelly Bean, a dobila je svoj nadimak zbog svojih gipkih, šarenih listova. Svaki je list dugačak oko dva centimetra i zelene boje s ružičastim vrhovima. Stabljike mogu narasti u duljinu od oko šest centimetara, ali biljka se može širiti i do 90 centimetara. Biljka je porijeklom iz Meksika i njeni su cvjetovi mali i žućkasto bijele boje.</p><p>Jelly bean, baš kao i drugi sukulenti, uspijevaju i s vrlo malo održavanja. Malo zalijevanja, obilna drenaža i djelomično sunčevo svjetlo su dovoljni.</p><h2>5. Echeveria 'Rainbow'</h2><p>Umjesto potpuno obojenog lišća, Rainbow ima zeleno-žuto prugasto lišće s ružičastim naglascima iz rubove listova. Lišće može ići i do 15 centimetara u promjer. Kao i kod ostalih Echeveria, Rainbow je nevjerojatno jednostavan za njegu, pogotovo ako ste skloni ponekad zanemariti svoje biljke. Preferiraju dobro drenirajuće tlo i pravilne tehnike zalijevanja. Dobro djeluju na suncu, ali moraju biti zaštićeni od mraza.</p><p>Ovi zadivljujući sukulenti su savršen dodatak proljetnoj paleti boja, ali izgledaju sjajno i tijekom cijele godine. Ako želite dodati raznolikost boja svojoj sukulent kolekciji, možda je vrijeme da razmislite o biljci u svojoj novoj najdražoj boji: ružičastoj, piše <a href="https://thewildchild.co.za/there-are-pink-succulents/" target="_blank">The Wild Child</a>.</p>