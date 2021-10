Jenni Medlam (34) i njezin suprug Richard (35) iz Hulla u Engleskoj postali su baka i djed nakon dolaska bebe Isle-May u lipnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je ona sa 17 godina rodila, Jenni kaže da je isto tako podržala svoju kćer Charmaine (16) kada joj je rekla da je trudna.

Jenni i Richard vole biti mladi baka i djed te kažu da stranci često misle da je Isla njihova beba.

- Kad smo vani s Islom, svi misle da je ona naša kći. Kad im objasnimo da smo zapravo baka i djed, dožive apsolutni šok. Većina ljudi nam ne vjeruje kad im to kažemo, ali mogu ih razumjeti jer smo još u ranim tridesetima. Kad nam je Charmaine rekla da je trudna i da ćemo postati baka i djed, bili smo zaista šokirani. Bio je to vrtlog emocija, ali postali smo sretni baka i djed - ispričala je Jenni.

Nakon što je i sama postala mama tinejdžerica, Jenni, koja ima i druge dvije kćeri, Chelsey (13) i Scarlett (10), nije imala podršku koja joj je u to vrijeme bila prijeko potrebna.

Jenni nije željela da njezina kći prolazi kroz isto iskustvo kao i ona, pa se zarekla da će ju u svemu podržavati.

- Točno sam znala kako se moja kći osjećala kad mi je išla reći da je trudna. Ali rekla sam joj da je to njezino tijelo i njezina odluka i da ću je podržati u svakom slučaju. Otkad je rodila, toliko je odrasla. Ona je nevjerojatna mama i mislim da je to učvrstilo vezu između Charmaine i mene. Mislim da me sada još više poštuje kao svoju mamu. Svi živimo zajedno pod jednim krovom, što je divno. Ona je još s bebinim tatom i zajedno su gotovo dvije godine, pa Isla ima i svu njegovu ljupku obitelj. Često se brinemo za Islu kako bi se Charmaine odmorila. Mislim da nas je to sve još više zbližilo. Moje druge djevojke apsolutno vole imati dijete u kući, te su presretne što imaju nećakinju - govori baka Jenni.

Jenni smatra da su mame tinejdžerice stereotipizirane te da u tim godinama imati bebu ne mora značiti da vam je život gotov. Kaže da je, iako je bila tinejdžerica, još mogla raditi i odgajati kćer, pa čak i pokrenuti vlastiti posao.

- Još možete uživati ​​u svom životu i postići sve što želite, čak i ako imate dijete dok ste mlađi. Drago mi je što mogu pokazati svojoj kćeri da još može uspjeti u svemu što želi - zaključila je Jenni, piše The Sun.