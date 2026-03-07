S godinama su sve jače! Ovo su najmudrije žene po Zodijaku

2. VODENJAK - Žena Vodenjak nije samo fascinantna, već posjeduje i prirodnu mudrost. Predstavnice ovog horoskopskog znaka imaju svoje gledište, ali ga nikada ne nameću drugima.Ne smatraju da su uvijek u pravu. Vodenjaci se ne prepiru oko sitnica. Nikada ne pokušavaju promijeniti svog partnera. Sve životu prihvaćaju onako kako jest. | Foto: Fotolia