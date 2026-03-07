S godinama su sve jače! Ovo su najmudrije žene po Zodijaku

Ove žene su razumne, strpljive i smirene. Teškoće podnose uzdignute glave, a iz svake životne lekcije izađu još jače. Ove žene krasi posebna, instinktivna mudrost koja s godinama postaje njihovo najjače oružje
U nastavku saznajte jeste li među najmudrijim ženama Zodijaka.
| Foto: IVAN MORARASH
12. RIBE -
Žena Ribe posjeduje tihu, duhovnu mudrost.
Vođena intuicijom i suosjećanjem, često razumije ono što drugi ne vide.
Njezina snaga leži u suosjećanju i sposobnosti da oprosti.
Mudrost kod nje dolazi iz duboke povezanosti s emocijama i unutarnjim svijetom.
11. BLIZANCI -
Žena Blizanci mudrost gradi kroz komunikaciju.
Brzo uči, postavlja pitanja i stalno istražuje.
Iako djeluje razigrano, iza nje stoji oštar um i sposobnost prilagodbe svakoj situaciji.
10. LAV -
Žena Lav posjeduje dostojanstvo i snažan osjećaj samopouzdanja.
Iako djeluje dominantno, njezina mudrost leži u velikodušnosti i zaštitničkoj naravi.
Zna kada treba preuzeti odgovornost, a kada drugima dati prostor da zasjaju.
9. STRIJELAC -
Žena Strijelac mudrost stječe kroz iskustvo i putovanja.
Otvorenog je uma i stalno traži nova znanja.
Ne boji se promjena, a život promatra kao veliku školu.
Njezina širina pogleda daje joj posebnu vrstu životne mudrosti.
8. VAGA -
Žena Vaga teži ravnoteži i pravednosti.
Uvijek sagledava obje strane priče prije nego što donese zaključak.
Njezina diplomacija i sposobnost smirivanja sukoba čine je iznimno razboritom.
Mudrost kod nje dolazi kroz odnose s drugima.
7. RAK -
Žena Rak mudrost crpi iz emocija.
Iznimno je empatična i zna prepoznati tuđe potrebe prije nego što ih netko izgovori.
Njezina intuicija često je nepogrešiva.
U kriznim trenucima ostaje oslonac obitelji i prijateljima.
6. ŠKORPION -
Žena Škorpion posjeduje dubinsku, gotovo intuitivnu mudrost.
Ona ljude i situacije čita između redaka.
Rijetko govori previše, ali kada progovori – pogađa srž problema.
Životne lekcije ne zaboravlja i iz svake krize izlazi snažnija.
5. OVAN -
Žene Ovan su vrlo odgovorne i smatraju da drže život u svojim rukama.
One strpljivo i visoko uzdignute glave primaju sve teškoće koje im sudbina nametne.
Žene rođene u ovom znaku rado pomažu i brinu se o drugima.
Žena Ovan također želi upoznati svijet i zato voli čitati knjige i obično ima hobije.
4. BIK -
Ako vam stvarno zatreba mudar savjet o vezama, obratite se ženi Bik.
Ona će svoje iskustvo i znanje rado podijeliti s drugima.
Bikovi posjeduju unutrašnji mir i dobrotu, a svoju toplinu velikodušno daruju svojoj okolini.
Žena Bik može postati muza svom muškarcu jer će uvijek podržavati njegove ambicije i biti pouzdan oslonac u obiteljskom životu.
Divne predstavnice ovog horoskopskog znaka znaju dati zaista mudre savjete.
3. DJEVICA -
Djevice znaju prihvatiti život potpuno racionalno.
Žene rođene u znaku Djevica su vrlo razumne i strpljive osobe.
Nekim životnim situacijama često pristupaju kao promatrači.
Zahvaljujući tome, one mnogo toga vide i razumiju.
Žena Djevica sazdana je od mudrosti i smirenosti.
Ona zna kontrolirati svoje emocije i usprkos svojoj unutrašnjoj snazi djeluje vrlo nježno i ženstveno.
2. VODENJAK - Žena Vodenjak nije samo fascinantna, već posjeduje i prirodnu mudrost.
Predstavnice ovog horoskopskog znaka imaju svoje gledište, ali ga nikada ne nameću drugima.Ne smatraju da su uvijek u pravu. Vodenjaci se ne prepiru oko sitnica.
Nikada ne pokušavaju promijeniti svog partnera.
Sve životu prihvaćaju onako kako jest.
1. JARAC - Ozbiljnost, smirenost i razboritost – karakterne su osobine i vrline koje od žena rođenih u znaku Jarac čine najmudrije predstavnice ljepšeg spola.
One su suzdržane, uvijek postupaju savjesno i znaju donositi prave odluke.
Svoje karijere i veze žene Jarci nikada ne grade na prečac.
One smireno prihvaćaju darove sudbine.
I na kraju od života dobiju sve što žele.
